El intendente Ramón José Capra (UCR) había vetado mediante el Decreto N° 314/2026 la Ordenanza Municipal N° 2685/2026, impulsada por el Bloque PJ Fuerza Patria, donde se disponía la suspensión de aumentos salariales para el personal superior y jerárquico del municipio, al tiempo que limitaba las bonificaciones por función con el objeto de redirigir los recursos hacia los trabajadores de menores ingresos.

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Este lunes, el Concejo Deliberante rechazó el veto con dos tercios de los votos y todo indica que el tema terminará en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires

Para el ejecutivo, el veto se basa en que el Concejo se arrogó competencias que, según la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponden exclusivamente al poder administrador.

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La ordenanza vetada había propuso congelar los aumentos del sueldo básico del personal superior desde la presentación del proyecto hasta el 31 de octubre de este año. La lista de cargos afectados incluía al propio intendente, secretarios de gobierno, directores generales, contador, tesorero y otros funcionarios.

El bloque de concejales de PJ - Fuerza Patria informó que dos tercios de los integrantes del cuerpo aprobaron la ordenanza de incremento de sueldo y se opusieron al aumento salarial para el intendente, los concejales y la planta política en general. “También le pusimos un tope del 50% a las bonificaciones de los funcionarios. Creemos que en época de crisis y tal como lo ha dicho el oficialismo que tenemos una situación complicada, la política debe dar gestos y consideramos que esto es un comienzo. El veto del Intendente no nos cambió nuestra idea, reafirmamos nuestro compromiso con el empleado por más que nos amedrenten con llevarnos a la Justicia”, refirieron.

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