La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) vivió momentos de tensión este martes al mediodía debido a una amenaza de bomba.

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El episodio obligó a interrumpir todas las actividades académicas y administrativas. Alrededor de las 13:00, la rectora de la institución, Alejandra Zinni, ordenó el desalojo de las instalaciones.

La decisión se tomó inmediatamente después de que se recibió un llamado telefónico anónimo que advertía sobre la presencia de un artefacto explosivo dentro del establecimiento, informó La Noticia de Quilmes.

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Ante la gravedad del aviso, las autoridades universitarias realizaron la denuncia correspondiente y activaron el protocolo de seguridad previsto para estos casos.

En un comunicado, se informó que a las 15 horas, “una vez finalizado el procedimiento de inspección y descartado cualquier riesgo, se permitió el reingreso para retomar las actividades académicas".

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“Esta situación nos invita a seguir reflexionando sobre los riesgos de estás prácticas, que configuran un delito de intimidación pública. Agradecemos a toda la comunidad por sostener un espíritu de cuidado, apostando por un espacio seguro para nuestra vida universitaria”, concluyeron desde la casa de altos estudios.