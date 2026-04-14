Una situación de fuerte preocupación se vivió en una escuela técnica de Avellaneda luego de que apareciera una amenaza escrita en uno de los baños del establecimiento. El mensaje, que decía “Van a morir todos. Tiroteo" y la fecha de hoy, encendió las alarmas de toda la comunidad educativa.

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Según informó el canal A24, el hecho fue advertido por un estudiante que ingresó al baño durante el mediodía y dio aviso a las autoridades. A partir de ese momento, se activó el protocolo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las clases y evitar cualquier situación de riesgo.

El establecimiento, que recibe alumnos desde los 12 o 13 años hasta jóvenes de más de 20, reforzó los controles de ingreso. Al entrar, los estudiantes debieron abrir sus mochilas para que el personal pudiera observar su contenido, aunque sin revisarlas directamente, en línea con la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires.

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Además, durante parte de la jornada hubo presencia policial en las inmediaciones de la escuela como medida preventiva. Las autoridades también mantuvieron reuniones con los padres para llevar tranquilidad y asegurar que la situación estaba bajo control.

Siempre según lo consignado por A24, desde la institución señalaron que no se descarta que se haya tratado de una “travesura” por parte de algún alumno, posiblemente con la intención de alterar el normal dictado de clases. No obstante, remarcaron la importancia de evitar este tipo de conductas, especialmente en un contexto sensible por hechos recientes ocurridos en otras provincias.

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Pese al episodio, las clases continuaron con normalidad, aunque con un clima de preocupación entre estudiantes, docentes y familias.