Las amenazas en establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires siguen generando preocupación. En ese contexto, un nuevo episodio se registró en Quilmes, donde un alumno fue encontrado con un cuchillo dentro de su mochila durante un operativo preventivo.

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El hecho ocurrió este jueves en la Escuela Secundaria Reino de España, donde autoridades decidieron requisar mochilas tras una serie de advertencias y situaciones sospechosas. Durante el procedimiento, detectaron que uno de los estudiantes llevaba un arma blanca. A raíz de esto, se desplegó un operativo con móviles policiales, patrulla urbana y corte de tránsito en la zona.

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Según informó el medio local Panóptico Sur, el caso se suma a otro episodio reciente en el distrito. Días atrás, en el colegio Papa Eugenio Pacelli de Ezpeleta, apareció una amenaza escrita en un baño con la leyenda “van a morir todos”. Según explicaron desde la institución, el mensaje podría estar vinculado a un desafío viral de TikTok, aunque igualmente se activaron los protocolos correspondientes.

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A este escenario se suma un episodio ocurrido en Villa Gesell, donde un alumno ingresó con un arma de fuego al Colegio San Martín. El hecho, que trascendió en las últimas horas, fue detectado a tiempo por las autoridades, que retiraron al joven de manera discreta para evitar generar pánico entre sus compañeros. Tras la activación de los protocolos correspondientes junto a las autoridades, se resolvió su expulsión.

Estos hechos no son aislados. En las últimas semanas se registraron situaciones similares en distintos municipios bonaerenses, con amenazas escritas, mensajes en redes sociales e incluso evacuaciones preventivas en escuelas de distritos como Avellaneda, Balcarce, Bahía Blanca, Vicente López, La Plata, Ensenada y La Matanza, entre muchos otros. En varios casos, intervino la Policía y se iniciaron investigaciones judiciales para determinar responsabilidades.

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El clima de alerta creció luego del tiroteo ocurrido en la provincia de Santa Fe, un hecho que terminó con una víctima fatal y que volvió a poner en agenda la seguridad en el ámbito escolar. Desde entonces, distintas jurisdicciones reforzaron controles y protocolos ante cualquier indicio de riesgo.

Mientras avanzan las investigaciones, autoridades educativas y de seguridad insisten en la necesidad de trabajar en prevención, tanto dentro de las escuelas como en el uso responsable de redes sociales, donde muchas de estas amenazas tienen origen o difusión.