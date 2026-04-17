Una serie de amenazas de tiroteo encendió preocupó a las autoridades educativas de las escuelas bonaerenses. Frente a este escenario, activaron un protocolo que establece la denuncia obligatoria ante la Justicia cada vez que se detecta una amenaza dentro de una institución educativa.

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Según indicaron, el procedimiento se inicia cuando aparece un mensaje intimidante, ya sea una pintada, un cartel o cualquier advertencia escrita. En ese momento, el personal escolar debe informar de inmediato al equipo directivo, que a su vez comunica el hecho al inspector de enseñanza. Luego, el caso es elevado al inspector distrital y se realiza la denuncia correspondiente ante la fiscalía, sin necesidad de identificar en una primera instancia a un responsable.

En paralelo, la Inspección Distrital da intervención a las áreas centrales del sistema educativo, lo que permite activar un seguimiento más amplio y coordinado. Además, el protocolo contempla un abordaje integral dentro de la comunidad educativa.

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En ese sentido, se trabaja primero con el grupo de estudiantes directamente involucrado (por ejemplo, el curso donde apareció la amenaza) y luego se extiende la intervención a toda la institución. También se establece contacto con las familias para informar la situación y generar instancias de acompañamiento.

Este enfoque incluye la participación de equipos de orientación escolar, inspectores de nivel y profesionales del área de Psicología, con el objetivo de contener a los estudiantes, prevenir nuevos episodios y desactivar posibles riesgos.

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Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires remarcaron que cada caso contará con intervención policial y judicial. Además, recordaron que las amenazas de este tipo están contempladas como delito en el Código Penal bajo la figura de intimidación pública, que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión.