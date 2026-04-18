Un adolescente de 16 años fue demorado en las últimas horas tras ser acusado de haber realizado amenazas de tiroteo en una escuela de Carapachay, partido de Vicente López.

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El joven es estudiante de la Escuela Secundaria Técnica N°1 y quedó bajo investigación luego de que un profesor de la institución radicara la denuncia, según informó TN.

🚨 Más de 600 denuncias por amenazas de tiroteos en escuelas de Zona Norte



Un joven fue detenido en Carapachay y el momento quedó registrado en video.



🎥 Mirá las imágenes



📲 https://t.co/5T06Qsuaha#Carapachay #VicenteLopez #Policiales #ZonaNorte pic.twitter.com/rpZZCOVUHh — InfoBAN Noticias (@Infobannoticias) April 17, 2026

De acuerdo a lo que trascendió, el adolescente publicó una historia en Instagram con la imagen de un arma de fuego y un mensaje que generó alarma: “El 22/04 no se salva nadie jajajaj”.

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A partir de esa publicación, efectivos de la Comisaría N°6 de Vicente López iniciaron una investigación que incluyó tareas de seguimiento y derivó en un allanamiento en la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín. Sin embargo, el menor fue finalmente localizado en Carapachay.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron elementos de interés para la causa, que ahora serán peritados para intentar determinar la motivación detrás de la amenaza.

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El caso se da en medio de una seguidilla de amenazas en escuelas que mantienen en alerta a la comunidad educativa y a las autoridades bonaerenses.

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