El secretario de Seguridad de Ensenada, Martín Slobodian, confirmó que ya fueron identificados alumnos por las amenazas en escuelas tanto en La Plata como en su distrito, en el marco de una serie de pintadas intimidatorias que generaron preocupación en la comunidad educativa.

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En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario explicó que los jóvenes involucrados “cometieron un delito (intimidación pública), que es penado por la ley con 2 y hasta 6 años de prisión”, y adelantó que “la Justicia va a actuar rápidamente”.

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En ese sentido, remarcó que desde las autoridades se decidió endurecer el abordaje ante la reiteración de estos episodios, que en un primer momento eran tratados desde lo pedagógico. “Por la gravedad de casos anteriores entendieron que había que tomarlo como un delito”, señaló.

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Además, Slobodian advirtió que muchos estudiantes “lo interpretan como un chiste o una picardía”, pero que “no miden las consecuencias”, tanto dentro de las escuelas como en el funcionamiento del sistema de seguridad.

Sobre este punto, explicó que cada amenaza implica un despliegue policial que afecta la cobertura en otros sectores, ya que “en cada escuela había uno o dos patrulleros y quedaban menos móviles para recorrer”.

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Frente a este escenario, funcionarios municipales y provinciales mantuvieron una reunión en el Ministerio de Seguridad bonaerense junto a representantes de Educación y del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de coordinar medidas de prevención y respuesta.

Finalmente, el funcionario sostuvo que la decisión es “poner límites a tiempo” y dejó en claro que los casos avanzarán en la Justicia: “Tenemos que tomarlo como un delito para que los chicos —aunque no tengan intención— aprendan las consecuencias”.