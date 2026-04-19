En un comunicado, la Jefatura de Región 22 y la Inspección de Educación Secundaria de Coronel Rosales informaron que “ante situaciones que tomaron estado público a través de las redes sociales” dispusieron nuevas medidas de prevención para las escuelas secundarias estatales del distrito.

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Es así que a partir del lunes 20 de abril, los estudiantes de las secundarias orientadas de gestión estatal solo podrán ingresar a los establecimientos con carpetas y útiles necesarios, evitando el uso de mochilas.

Según se informó, en caso de que un alumno concurra con mochila, deberá retirar de ella, frente a personal de la escuela, los elementos necesarios para las actividades escolares. La mochila quedará bajo resguardo del equipo directivo y solo podrá ser retirada por un adulto responsable.

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La misma medida se aplicará a otros elementos como bolsos, carteras u objetos que no sean necesarios para el desarrollo de la actividad pedagógica.

Además, las autoridades educativas indicaron a los equipos directivos continuar con el protocolo especial de ingreso y egreso implementado el viernes 17 de abril, con el objetivo de brindar mayor seguridad a estudiantes, docentes, auxiliares y familias.

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Finalmente, también se recomendó reforzar el diálogo con las familias y los alumnos ante la aparición de pintadas y carteles amenazantes, en línea con las disposiciones emitidas por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia.

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