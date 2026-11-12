Un hombre fue aprehendido en Villa Gesell luego de protagonizar un violento episodio en el Hospital Municipal, donde habría amenazado al personal y provocado daños materiales en las instalaciones.

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Según informó Pinamar 24, a partir de información difundida por la Secretaría de Seguridad del municipio, el sujeto habría amenazado a trabajadores del centro de salud y causado la rotura del vidrio de una puerta del sector de Oncología.

Tras el hecho, efectivos policiales realizaron un operativo para localizarlo y lograron encontrarlo en la zona de Paseo 100 y Buenos Aires, donde concretaron su aprehensión.

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En el caso intervino el Dr. García, quien dispuso las actuaciones judiciales correspondientes.

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