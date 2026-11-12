Amenazó al personal y rompió un vidrio en el hospital de Villa Gesell: terminó detenido
Un hombre fue aprehendido luego de protagonizar un episodio de amenazas y daños en el Hospital Municipal. Según informó la Secretaría de Seguridad, habría intimidado a trabajadores del establecimiento y roto el vidrio de una puerta del sector de Oncología.
Un hombre fue aprehendido en Villa Gesell luego de protagonizar un violento episodio en el Hospital Municipal, donde habría amenazado al personal y provocado daños materiales en las instalaciones.
Según informó Pinamar 24, a partir de información difundida por la Secretaría de Seguridad del municipio, el sujeto habría amenazado a trabajadores del centro de salud y causado la rotura del vidrio de una puerta del sector de Oncología.
Tras el hecho, efectivos policiales realizaron un operativo para localizarlo y lograron encontrarlo en la zona de Paseo 100 y Buenos Aires, donde concretaron su aprehensión.
En el caso intervino el Dr. García, quien dispuso las actuaciones judiciales correspondientes.
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