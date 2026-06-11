Después de recorrer miles de kilómetros por el continente a bordo de un Chevrolet Corsa 2011, dos jóvenes de la localidad de Acevedo, partido de Pergamino, Matías Dalby y Lucas Cebolla cumplieron uno de los grandes sueños al llegar al mítico Estadio Azteca de México donde se inauguró el Mundial 2026.

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Se trata de los creadores del proyecto “América en Corsa”. El auto debió ser dormitorio y comedor, además de medio de transporte donde pasaron más de dos meses viajando durante 14.000 km con diferentes climas y relieves hasta alcanzar su objetivo.

Después de salir de la localidad bonaerense, atravesaron once países, sólo por mencionar Chile, Perú, Ecuador, Colombia y distintos países de Centroamérica, y diez fronteras, hasta llegar a las inmediaciones del histórico estadio donde se vive el partido inaugural de la Copa entre México y Sudáfrica.

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Para financiar su recorrido debieron apelar a diferentes recursos como tocar instrumentos musicales, el saxofón y la flauta, en las calles. También utilizaron Couchsurfing, una red social y comunidad de alojamiento colaborativo que conecta a viajeros con personas locales, hasta la ayuda de conocidos.

Ambos explicaron que la decisión de emprender el viaje surgió apenas unos meses antes del torneo. Sin embargo, si bien llegaron a México con motivo del Mundial, lo hicieron sin entradas para los partidos y no llegarán a Estados Unidos por no tener el trámite de Visa. Aunque el sueño de llegar se les ha cumplido.

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