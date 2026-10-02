A menos de 24 horas del encuentro amistoso previsto para este sábado a las 21.00 en el estadio Monumental, la incertidumbre rodea la llegada del seleccionado de Burkina Faso.

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El plantel africano permaneció varado en Casablanca, Marruecos, tras sufrir la cancelación sin previo aviso del vuelo que debía trasladarlos hacia la Argentina el pasado 30 de septiembre.

La Federación Burkinesa de Fútbol emitió un comunicado oficial donde responsabilizó a la aerolínea contratada por el incidente. Según detallaron, la situación obligó a reorganizar todo el itinerario de viaje sobre la marcha.

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La ministra de Deportes, Juventud y Empleo, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara; el presidente de la federación, Oumarou Sawadogo; y el embajador en Marruecos, Mamadou Coulibaly, se involucraron personalmente para destrabar el conflicto y asegurar la presencia de los denominados "Etalons" en el país.

Mientras se aguarda una resolución, el equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional completó su última práctica en el predio Lionel Messi de la AFA, ubicado en Ezeiza. Se esperan variantes en la alineación titular respecto al equipo que obtuvo la victoria por 4 a 0 ante Bolivia.

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Cabe recordar que el partido se disputará con una capacidad reducida al 50% en el estadio de River, debido a una sanción impuesta por la FIFA.

Por su parte, Lionel Messi arribó al país este viernes. Sin embargo, el capitán no formará parte de este compromiso, ya que su participación está reservada exclusivamente para su despedida de la Selección, programada para el martes 6 de octubre frente a Benín, también en el Monumental.