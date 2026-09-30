La Federación Agraria Argentina (FAA) renovó sus autoridades durante el 112° Congreso Anual Ordinario, donde Andrea Sarnari obtuvo un contundente respaldo para continuar al frente de la institución. Con más del 90% de los votos, los delegados ratificaron el rumbo gremial y la conducción de la dirigente, quien reafirmó su compromiso con el sector agropecuario nacional.

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Andrea Sarnari, oriunda de Bolívar, es abogada especializada en temas de derecho agrario, con vasta experiencia en asesoramiento empresarial, asesora y especialista en cooperativas y mutuales, y en coordinación y ejecución de planificaciones estratégicas organizacionales. De vasta trayectoria en FAA, en 2022, la abogada y productora ya había sido elegida secretaria gremial de la organización.

La nueva mesa ejecutiva que acompañará a la presidenta quedó conformada por José Luis Careggio, del Distrito 2, como vicepresidente 1°, y José Luis Volando, del Distrito 5, como vicepresidente 2°. Asimismo, Claudio Angeleri asumió como síndico titular y Orlando Marino como síndico suplente. Esta estructura busca fortalecer la representación territorial de las filiales en todo el país.

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Tras la proclamación, la titular de la entidad destacó el rol social y productivo de la organización. “Tenemos que seguir trabajando como esa gran Federación Agraria que somos y que tiene un rol social, productivo, político gremial, tan comprometido con nuestra comunidad. Pero también mirando a los costados para poder ver a todos aquellos que la están pasando mal, y no ser mezquinos, sino poner nuestra entidad a disposición para que podamos crecer como país todos juntos”, afirmó.

En relación con la coyuntura, Sarnari enfatizó que la institución debe estar al servicio de toda la sociedad, con un enfoque especial en los pequeños y medianos productores que enfrentan dificultades económicas, climáticas y de mercado. La dirigente subrayó que el compromiso asumido es no bajar los brazos ante las adversidades.

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Finalmente, la presidenta proyectó la agenda para el próximo período: “Vamos a redoblar los esfuerzos para no solo trabajar por nuestra entidad, sino trabajar por esta Argentina que necesita cada vez más diálogo, cada vez más pensamiento estratégico; que necesita fortalecer las instituciones para que podamos proyectar, para que podamos tener planificación y para que podamos hacer realidad las políticas públicas que necesitamos, que nos incluyan y nos den oportunidades”.