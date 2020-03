"La dictadura de género, el delirio", comenzó Andrés Calamaro, posteando un video donde se ve a Irene Montero, Ministra de las Mujeres de España, que propone que la denunciante de un abuso oficie de testigo del hecho y ello conlleve a la condena del denunciado.

Y luego arremetió con la bomba que generó la trifulca: "La violencia de género, en Argentina, procede de la siguiente manera. Una mujer asesinada por día, seis varones. En un año, el porcentaje de asesinatos masculinos es de un 88%... Son estadísticas, no opiniones".

En las redes lo cuestionaron señalando que son hombres en su mayoría quienes matan a otros hombres, y hombres -en su mayoría- quienes matan a las mujeres.

Y el músico replicó: "A los hombres los matan las balas...", en alusión a la no importancia del género del asesino. "Son siete asesinatos por día en nuestro país. Un total de 88% de asesinados varones". Acto seguido, cuestionó el concepto de violencia de género: "Asesinados de algún género .. incluyendo variedad sexual, muertos transexuales o travestis. Los niños varones violados no cuentan como 'asesinados', son abusados sin género (no me cierra)", completó.

Luego ante los insultos, sentenció: "Los clientes de la violencia de género contestan con violencia virulenta". Y añadió: "Los indignados por la violencia de género me están deseando la muerte, evidencian entonces la contradicción entre los dogmas y la violencia (con la que me contestan).

Son clientes de los slogan, conocen la vida virtual pero se emplean con violencia degenerada cuando argumentan".

"Entiendo la 'violencia de género' después de leer chicanas e insultos violentos. Un hombre asesinado por otro hombre no consiste casi en delito. La palabra entra con sangre, me lo explicaron con violencia inaudita", redondeó.

Por otro lado, también cargó contra la vinculación del Estado y el feminismo: "La secretarías estatales cobran generosos sueldos para adoctrinar a la población fácil de manipular. Los ejemplos los vemos tan a menudo que parece una broma que se toma demasiado en serio".

"Todos me repiten el mismo slogan de la 'policía del pensamiento', cada uno le agrega insultos y malos modos. Curiosa estrategia para tener razón. Estos no son feministas, ni progresistas, ni les importa la violencia ... son maleducados jactándose de intolerancia y malos modales, inflados como un globo, vacíos de forma y contenido. Con insultos solo demuestran ser infantiles y obcecados. Punto pelota", continuó.

También cargó contra otro slogan del feminismo: "Nos matan por ser mujeres". Al respecto, Calamaro dijo: "'Asesinadas por ser mujeres'... eso puede estar ocurriendo en países del Oriente o el norte de Africa. En occidente las 'mujeres son asesinadas' por asesinos, lo que vulgarmente conocemos como 'hijos de puta', que tampoco es literal porque desconocemos a las madres".

Y disparó: "La confusión es la siguiente, ustedes no son 'feministas', son buchones de la federal. Frustrados que no dieron un palo al agua, dando clases sobre cualquier tema. Obcecados, ingenuos y solemnes. Autoritarios".

Acto seguido, ligó al feminismo con el nazismo: "La Gestapo propone violencia punitiva de género.

Decir que se 'matan mujeres por el hecho de ser mujeres' es una teoría delirante, de dónde sacaron eso".

"El feminismo es inopinable y necesario. No estoy de acuerdo con bajarle el precio, convertirlo en una moda frívola en la social media El feminismo es grande, ustedes le bajan el precio cuando repiten TODES siempre el mismo verso impulsado por la 'policía del pensamiento'", afirmó. El "todes" con mayúscula fue en tono de burla al denominado "lenguaje inclusivo" que propugnan sectores del feminismo.