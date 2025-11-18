Aniversario 143 de La Plata: Dieron a conocer los horarios de las bandas que tocarán en Plaza Moreno
La Municipalidad informó la grilla completa de los shows que se realizarán el miércoles. El Mató a un Policía Motorizado, Kapanga y Cruzando el charco serán algunos de los platos fuertes.
En el marco del aniversario 143 de La Plata, el miércoles será una jornada a pura música en Plaza Moreno desde las 15.15, cuando suba al escenario La Retirada Murga. Luego, desde las 16.00, será el turno de Rara y a las 16.45, actuarán Los Bicivoladores.
La grilla continuará a las 17.30 con Kapanga, y a las 18.30 llegará Los Besos. Cruzando el charco, uno de los grupos más esperados por el público, se presentará a las 19.30.
A su vez, el cierre está previsto para las 21.00 con El Mató a un Policía Motorizado. Vale destacar que la celebración por el aniversario también se enmarca en la Semana de la Música, que continuará con espectáculos y actividades hasta el 22 de noviembre.
