En el marco del aniversario 143 de La Plata, el miércoles será una jornada a pura música en Plaza Moreno desde las 15.15, cuando suba al escenario La Retirada Murga. Luego, desde las 16.00, será el turno de Rara y a las 16.45, actuarán Los Bicivoladores.

Ads

La grilla continuará a las 17.30 con Kapanga, y a las 18.30 llegará Los Besos. Cruzando el charco, uno de los grupos más esperados por el público, se presentará a las 19.30.

A su vez, el cierre está previsto para las 21.00 con El Mató a un Policía Motorizado. Vale destacar que la celebración por el aniversario también se enmarca en la Semana de la Música, que continuará con espectáculos y actividades hasta el 22 de noviembre.

Ads

Puede interesarte

Ads