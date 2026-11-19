El dispositivo organizado por el Municipio contempla la participación de distintas áreas municipales y fuerzas de seguridad, además de la instalación de servicios destinados a facilitar la circulación, brindar asistencia y acompañar al público, se informó oficialmente.

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El escenario principal estará emplazado sobre calle 12 entre 51 y 53 y el ingreso de los asistentes se organizará a través de cuatro accesos ubicados en diagonal 73 y 54, diagonal 74 y 14, diagonal 74 y 50 y diagonal 73 y 14.

Asimismo, ya este miércoles se interrumpió el tránsito en la intersección de 12 y 53, mientras que el jueves desde el mediodía se implementarán nuevos cortes a cargo de personal de Control Urbano y Convivencia.

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Las interrupciones estarán ubicadas en las intersecciones de 15 y 51, 15 y 53, 15 y 54, diagonal 74 y 56, diagonal 74 y 55, 13 y 55, 12 y 55, diagonal 73 y 55, diagonal 73 y 11, 11 y 53, 11 y 51 y 11 y 50.

Además, se realizarán cortes en diagonal 74 y 49, diagonal 74 y 48, 13 y 49, 14 y 49 y diagonal 73 y 49, y se colocarán vallas en los accesos a Plaza Moreno, donde habrá presencia de personal de Seguridad para ordenar el ingreso.

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