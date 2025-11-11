Durante una semana, los platenses podrán disfrutar de presentaciones musicales en escenarios emblemáticos como la Catedral, el Hipódromo, la Plaza Islas Malvinas, la Plaza Moreno, el Pasaje Dardo Rocha y el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino.

Cronograma de los festejos:

Sábado 15 de noviembre, a las 18.00

Lugar: Frente a la Catedral

Show: Piazzolla Electrónico x Nico Sorín / Orquesta Sinfónica

Lugar: Frente a la Catedral

Show: Misa Criolla / Canto coral

Lugar: Hipódromo de La Plata

Show: Raúl Gaggiotti y Noelia Sinkunas / Tango y milonga

Lugar: Meridiano V

Show: Peña Aniversario / Folclore

Lugar: Plaza Moreno

Show: Festival 143° Aniversario

Lugar: Teatro Argentino

Show: Gala Lírica / Lírico

Lugar: Plaza Moreno

Show: Festival Sorpresa

Lugar: Salón Dorado Municipal

Show: Grandes del Jazz / Jazz

Lugar: Pasaje Dardo Rocha

Show: Raúl Lavié y Sindicato Argentino de Boleros / Boleros

Lugar: Centros culturales

Show: 50 centros culturales de la ciudad salen a la calle.

