Aniversario de La Plata: Una semana de festejos con shows musicales gratuitos
Desde el 15 al 22 de noviembre, la capital bonaerense -que cumple 143 años de vida- será escenario de espectáculos de tango, rock, lírica y folklore. Aquí el cronograma.
Durante una semana, los platenses podrán disfrutar de presentaciones musicales en escenarios emblemáticos como la Catedral, el Hipódromo, la Plaza Islas Malvinas, la Plaza Moreno, el Pasaje Dardo Rocha y el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino.
Cronograma de los festejos:
- Sábado 15 de noviembre, a las 18.00
Lugar: Frente a la Catedral
Show: Piazzolla Electrónico x Nico Sorín / Orquesta Sinfónica
- Domingo 16 de noviembre, a las 18.00
Lugar: Frente a la Catedral
Show: Misa Criolla / Canto coral
- Lunes 17 de noviembre, desde las 20.00
Lugar: Hipódromo de La Plata
Show: Raúl Gaggiotti y Noelia Sinkunas / Tango y milonga
- Martes 18 de noviembre, desde las 18.00
Lugar: Meridiano V
Show: Peña Aniversario / Folclore
- Miércoles 19 de noviembre, desde las 13.00
Lugar: Plaza Moreno
Show: Festival 143° Aniversario
- Jueves 20 de noviembre, a las 18.00
Lugar: Teatro Argentino
Show: Gala Lírica / Lírico
- Viernes 21 de noviembre, desde las 12.00
Lugar: Plaza Moreno
Show: Festival Sorpresa
- Viernes 21 de noviembre, a las 21.00
Lugar: Salón Dorado Municipal
Show: Grandes del Jazz / Jazz
- Sábado 22 de noviembre – Día de la Música, desde las 19.00
Lugar: Pasaje Dardo Rocha
Show: Raúl Lavié y Sindicato Argentino de Boleros / Boleros
- Sábado 22 de noviembre, desde las 20.00
Lugar: Centros culturales
Show: 50 centros culturales de la ciudad salen a la calle.
