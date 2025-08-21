La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta en todo el país de un suplemento para bajar de peso en comprimidos, por ser un producto falsificado.

Este hecho se dio a conocer a través de la Disposición 6132/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se indica que el producto “Quemador Natural - Natural Gym - Té Verde Centella Asiática” está prohibido para todo el país.

Todo esto comenzó a raíz de una investigación, luego de que el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recibiera consultas en su correo oficial sobre el producto, que se ofrecía a través de redes sociales como un complemento para adelgazar.

El organismo constató que el producto declaraba contener té verde y centella asiática, por lo que se sugería que había sido preparado como una fórmula magistral.

En ese caso, se indicó que estas fórmulas médicas deben elaborarse exclusivamente en farmacias habilitadas, tras la presentación de una receta y para un paciente en particular.

Además, se aclaró que no pueden identificarse con denominaciones comunes o marcas y deben declarar en el rótulo los datos de la farmacia elaboradora, la composición cualitativa y cuantitativa. Así, el organismo verificó que el número de registro era inexistente, por lo que fue declarado como un producto falsificado.

Por último, con el fin de proteger a los eventuales consumidores, la ANMAT prohibió el uso, distribución y venta de este producto en todo el territorio nacional y mencionaron que la medida alcanza a cualquier presentación, lote o vencimiento.

