ANMAT prohibió la venta de un conocido suplemento dietario: Las razones
Se trata de "Colostrum, Restore & Revitalize", de la marca Wondercow. El organismo tomó le decisión por considerarlo un producto "ilegal".
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el producto Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize, marca: Wondercow, NET WT. 4. 23 OZ (120 G), a través de la Disposición Nº 5719/25 publicada en el Boletín Oficial.
Allí se determinó la prohibición de “elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en las plataformas de venta en línea del producto”.
“La medida aplica para cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por ser un producto que no cumplimentó el procedimiento establecido para la importación de alimentos, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”, se indicó.
En los considerandos de la disposición, se menciona que “por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido” en Argentina.
