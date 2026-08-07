La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el país de un equipo de tratamiento de agua domiciliaria fabricado por una empresa ubicada en la ciudad de La Plata, al constatar que el producto carece del registro sanitario correspondiente.

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La medida alcanza a todos los lotes de "Dispositivo de Acondicionamiento de Agua, Ósmosis Inversa, Hidrolit ROMI 100", elaborado por la firma Agua Pureza Soluciones Hídricas S.R.L., destinado al tratamiento de agua de red para uso domiciliario.

Según la disposición 4932/2026, la prohibición rige en todo el territorio nacional, incluyendo las plataformas de venta electrónica, y permanecerá vigente hasta que el producto obtenga el registro correspondiente exigido por la normativa sanitaria.

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“Debido a que el dispositivo carece del registro correspondiente, no fue posible verificar las características, funcionalidad y condiciones de seguridad del producto, por lo que su uso puede representar un riesgo para la salud de los usuarios. Además de la prohibición, ANMAT inició un sumario sanitario contra la empresa y su dirección técnica por los presuntos incumplimientos a la normativa vigente”, se indicó desde el organismo.

Además de retirar el producto del mercado, la ANMAT resolvió instruir un sumario sanitario contra Agua Pureza Soluciones Hídricas S.R.L., así como también contra quien ejerza su dirección técnica.

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El organismo considera que la empresa habría incurrido en presuntas infracciones a la Resolución N° 709/98, a la Disposición ANMAT N° 7292/98 y a la Disposición ANMAT N° 8435/19, normas que regulan el registro y la comercialización de este tipo de dispositivos destinados al acondicionamiento de agua para consumo.

El organismo también notificó a la empresa sobre las vías administrativas y judiciales disponibles para impugnar la medida. Entre ellas, podrá presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos, un recurso de alzada en el plazo de 30 días hábiles administrativos o iniciar una acción judicial dentro de los 180 días hábiles judiciales, conforme a lo previsto por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.