La ciudad de La Plata fue escenario del que ya se considera el evento chino más grande del continente. Según datos difundidos por la organización, más de 700 mil personas participaron de los festejos por el Año Nuevo Chino durante dos jornadas en Plaza Moreno, con entrada libre y gratuita.

Durante ambos días se desarrollaron cerca de 12 horas de actividades diarias. En el escenario principal hubo más de 50 presentaciones artísticas y alrededor de 200 puestos gastronómicos y de artesanos. El público pudo disfrutar del tradicional Clavado de Pupilas con leones y dragones chinos, desfiles de moda imperial, danzas típicas y el clásico Encuentro de Artes Marciales, con escuelas de kung fu y tai chi de distintos puntos de la región.

Además, se realizaron talleres abiertos de caligrafía antigua, corte de papel y la Ceremonia del Té, junto a propuestas participativas vinculadas a costumbres tradicionales de la cultura china.

El encuentro fue organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae con el apoyo de la Municipalidad de La Plata y otras instituciones provinciales y cámaras comerciales. De acuerdo a los organizadores, el evento generó trabajo para más de 5 mil personas y 1.000 familias, y recibió visitantes de una docena de países, entre ellos China, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, España e Italia.

El sábado participaron el intendente de La Plata, Julio Alak, y el embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei.

“Un evento de esta magnitud no solo representa un gran avance en términos de integración cultural sino un importante impacto en la economía local”, expresó Alak durante la actividad. Por su parte, Wang Wei destacó el trabajo conjunto entre ambas comunidades y agradeció el acompañamiento a la colectividad china radicada en la ciudad.

Según se informó, la celebración será transmitida el próximo 3 de marzo en el marco del Festival de las Farolas, que marca el cierre de los festejos del Año Nuevo en el calendario tradicional chino, con alcance en China y otros países de Asia.

Con esta convocatoria, la capital bonaerense volvió a posicionarse como uno de los principales puntos de encuentro cultural de la Provincia, con impacto turístico y comercial que trascendió el ámbito local.