Durante los controles de Año Nuevo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó 96 casos de alcoholemia positiva en todo el país, luego de fiscalizar 5.557 vehículos en operativos simultáneos. El dato más alarmante se registró en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde un conductor dio 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre, el valor más alto del relevamiento.

Según informó la ANSV a través de un parte difundido por Agencia Noticias Argentinas, los controles se realizaron en la madrugada del jueves 1° de enero en 39 puntos del territorio nacional, con especial presencia en rutas, accesos y zonas de alto flujo turístico por el inicio del verano.

Además de las alcoholemias positivas, los agentes labraron 129 actas de infracción y concretaron 83 retenciones de licencias. Los conductores que dieron positivo fueron apartados de la vía pública, tal como marca la normativa vigente.

Desde el organismo nacional explicaron que los operativos no se limitaron solo al consumo de alcohol. También se controló la documentación obligatoria, el uso del cinturón de seguridad, el casco en motociclistas y la correcta colocación de las patentes.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, además del registro extremo en Zárate, se detectó otra alcoholemia elevada en la localidad Olivera, perteneciente al partido de Luján, con 1,67 g/l, lo que volvió a encender la alarma sobre el consumo de alcohol al volante en rutas bonaerenses.

Las autoridades adelantaron que los controles continuarán durante toda la jornada del 1° de enero, ya que los festejos y reuniones se extienden a lo largo del día. “El alcohol al volante es uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial, por eso mantenemos controles permanentes para prevenir conductas que ponen en peligro vidas”, señalaron desde la ANSV.

En algunos procedimientos, incluso, se registraron respuestas insólitas de conductores que se mostraron sorprendidos al dar positivo en los test, pese a haber consumido alcohol horas antes de manejar.

Las alcoholemias más altas registradas durante Año Nuevo fueron:

2,23 g/l en Zárate, Buenos Aires

en Zárate, 1,67 g/l en Olivera, Buenos Aires

en Olivera, 1,61 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos

en Gualeguaychú, Entre Ríos 1,52 g/l en Villa La Angostura, Neuquén

en Villa La Angostura, Neuquén 1,29 g/l en Las Grutas, Río Negro