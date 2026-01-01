El 2026 comenzó con un nuevo aumento en el transporte que impacta de lleno en el bolsillo de miles de bonaerenses. Desde este jueves 1° de enero, rige una suba del 4,5% en las tarifas de colectivos y peajes en el Gran Buenos Aires, en el marco del esquema de actualización mensual que vienen aplicando las jurisdicciones locales.

Ads

El incremento vuelve a marcar diferencias dentro del sistema de transporte del AMBA y amplía la brecha con los colectivos de jurisdicción nacional, que hoy mantienen un boleto mínimo más bajo. En paralelo, en la Ciudad de Buenos Aires también entran en vigencia nuevas tarifas en el subte, completando un inicio de año con aumentos generalizados.

Colectivos: tres tarifas distintas en el AMBA

Con la actualización, el boleto mínimo de colectivo en el Gran Buenos Aires pasa a costar $685,11, mientras que en la Ciudad el valor inicial se ubica en $620,07. En contraste, las líneas de jurisdicción nacional, que recorren tanto territorio bonaerense como porteño, mantienen un mínimo de $494,83, lo que genera tres tarifas diferentes para un mismo sistema de transporte.

Ads

En el caso de las 30 líneas gestionadas por el Gobierno porteño, los valores quedan escalonados según la distancia del recorrido, con tarifas que superan los $795 en los trayectos más largos. Desde el Ejecutivo de la Ciudad sostienen que el aumento busca “recomponer el atraso tarifario” y aseguran que el boleto cubre actualmente cerca del 70% de los subsidios.

Peajes: suba en hora pico y no pico

El aumento también alcanza a los peajes de las autopistas porteñas, una suba que afecta directamente a miles de conductores del Gran Buenos Aires que ingresan a diario a la Ciudad por motivos laborales.

Ads

En hora pico, los valores para vehículos particulares pasan a ser:

$5.133,74 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo

en las autopistas y $2.134,29 en la autopista Illia

Fuera del horario pico, las tarifas se reducen a $3.622,54 y $1.147,22, respectivamente.

Desde la Ciudad argumentan que el incremento está vinculado a un plan de obras viales en ejecución y recuerdan que, por ley, el 10% de la recaudación se destina a subsidiar la tarifa del subte, mientras que más de la mitad debe invertirse obligatoriamente en infraestructura.

Ads

Subte: el aumento queda del lado porteño

Aunque no circula por territorio bonaerense, el subte también registra un aumento desde este jueves y el pasaje pasa a costar $1.260 en la Ciudad. En un contexto de ajuste y caída del poder adquisitivo, crece el uso de medios de pago alternativos, como tarjetas de crédito, débito y pagos sin contacto, que ya representan alrededor del 30% de las transacciones, según cifras oficiales.

Se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes, siempre que utilicen el mismo medio de pago, con rebajas progresivas a partir del viaje número 21. El Premetro, en tanto, queda en $441.

Con este nuevo ajuste, viajar dentro y hacia el Gran Buenos Aires vuelve a ser más caro, en un arranque de año marcado por aumentos y diferencias tarifarias que siguen generando malestar entre los usuarios del transporte público.