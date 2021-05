A través de la ANSES, el Gobierno abonará a más de 459.000 titulares de la Asignación Universal por Hijo el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar

La acreditación será para titulares de niños de 0 a 6 años, en el mismo medio de pago por el cual perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y que no tengan tarjeta plástica alimentar.

Cabe señalar que la tarjeta no es necesaria para cobrar el beneficio.

El cronograma será el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1 cobran el 27/5

DNI terminados en 2 y 3 cobran el 28/5

DNI terminados en 3 y 4 cobran el 31/5

DNI terminados en 6 y 7 cobran el 1/06

DNI terminados en 8 y 9 cobran el 2/06

Con respecto al anuncio de Ampliación de beneficiarios del programa ALIMENTAR a hijos de 7 a 14 años, desde la entidad señalaron que comunicarán el calendario de pagos a la brevedad.

Además producto de las disposiciones de cuidado definidas por el Gobierno Nacional no se realizarán nuevos operativos de entrega de la tarjeta plástica.

Cabe recordar que la tarjeta física no sirve para retirar dinero en efectivo. Solo puede ser usada para la compra de alimentos de la canasta básica. En caso de no haber recibido tu tarjeta física, el monto se acreditará directamente en la cuenta donde cobrás la asignación o Pensión No Contributiva.

El monto es de $6.000 para quienes perciben la asignación por embarazo, para las familias con una hija/o de hasta 14 años de edad o discapacitado sin límite de edad y; $9.000 para las familias que tienen dos o más hijas/os; $12.000 para familias con tres o más hijas/os.