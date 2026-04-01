El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones que regirá desde abril. Según informó la ANSES, el incremento será del 2,90%, en base al índice de inflación de febrero publicado por el INDEC.

Ads

Además, se mantendrá el bono de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos.

Con estos ajustes, la jubilación mínima alcanzará los $450.319,31, compuesta por:

Ads

$380.319,31 de haber con aumento

$70.000 de bono

En tanto, quienes cobren por encima del haber mínimo recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese mismo monto.

Cómo quedan las principales prestaciones

PUAM : $374.255,45 (incluye bono)

: $374.255,45 (incluye bono) Pensiones No Contributivas: $336.223,52 (incluye bono)

Asignaciones

También se actualizan las asignaciones:

Ads

AUH : $136.666

: $136.666 AUH por discapacidad : $445.003

: $445.003 Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.341

Desde el organismo indicaron que los pagos se realizarán según el calendario habitual, sin cambios en las fechas.