ANSES anunció aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones y bono de $70 mil: a cuánto llegará la mínima en abril
El ajuste se aplicará por la fórmula de movilidad basada en la inflación. También habrá refuerzos para los haberes más bajos y actualizaciones en asignaciones familiares.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones que regirá desde abril. Según informó la ANSES, el incremento será del 2,90%, en base al índice de inflación de febrero publicado por el INDEC.
Además, se mantendrá el bono de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos.
Con estos ajustes, la jubilación mínima alcanzará los $450.319,31, compuesta por:
- $380.319,31 de haber con aumento
- $70.000 de bono
En tanto, quienes cobren por encima del haber mínimo recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese mismo monto.
Cómo quedan las principales prestaciones
- PUAM: $374.255,45 (incluye bono)
- Pensiones No Contributivas: $336.223,52 (incluye bono)
Asignaciones
También se actualizan las asignaciones:
- AUH: $136.666
- AUH por discapacidad: $445.003
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.341
Desde el organismo indicaron que los pagos se realizarán según el calendario habitual, sin cambios en las fechas.
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