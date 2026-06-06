La jubilación mínima para ese mes, que contempla la inflación del 2,6% informada por el INDEC a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, quedó ubicada en $403.317 y asciende a $473.317 con el pago del bono de $70.000, cuyo monto está congelado desde marzo de 2024.

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Además, en junio se abonará el primer pago del medio aguinaldo, que asciende a $201.698, lo que eleva los ingresos de los beneficiarios de la mínima a $675.015 solo por este mes.

El cronograma de pagos

De acuerdo con el cronograma oficial, los pagos comenzarán el lunes 8 de junio y se extenderán hasta el lunes 15 de junio para quienes cobran hasta un haber mínimo.

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ANSES recordó que los beneficiarios pueden consultar el detalle de la liquidación, la fecha exacta de cobro y la entidad bancaria asignada a través de la plataforma Mi ANSES.

De acuerdo con el cronograma oficial, las fechas de cobro quedaron establecidas de la siguiente manera:

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DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 4: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 5: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 6: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 7: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 8: lunes 15 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 15 de junio.