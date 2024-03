Este lunes los trabajadores de la seccional de Anses ubicada en 13 y 44 frente a plaza Paso no pudieron ingresar a las oficinas de las dependencias ya que sus usuarios estaban deshabilitados. En ese momento, muchos otros se enteraron que comenzaban a llegar telegramas de despido a sus domicilios.

"No pudimos ingresar y no paran de llegarnos telegramas de despido", relató uno de los afectados al medio local 0221.com. En este contexto la sede fue cerrada y según informó la misma fuente: "No saben cuándo van a volver atender".

(FOTO: 0221.com)

En la puerta de la seccional se colocaron carteles con las siguientes leyendas: "Basta de despidos"; "en ANSES no sobra nadie" y "nosotros no somos la casta".

En tanto que en Berisso, la UDAI permanece cerrada desde el pasado viernes 22, tras conocerse el despido de una trabajadora sostén de su hogar lo que motivó que que los empleados se declaren en Asamblea Permanente.

(FOTO: InfoBerisso).

“Es una compañera con 9 años de servicio, que siempre cumplió, que tiene un rol muy activo e importante en la oficina, como los 20 que trabajamos allí, para una población de más de cien mil personas", relató el delegado sindical a InfoBerisso.

El referente gremial se lamentó por la medida que toman y expresó: “A los vecinos les pedimos disculpas… sabemos que es una complicación, pero estamos hablando del futuro no solo de ésta compañera, sino de todos".

Cabe recordar que el sindicato de los trabajadores de la Anses (El SECASFPI) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron más de 1200 "despidos injustificados y arbitrarios" y desde ATE ANSES adelantaron que acompañarán la jornada nacional de lucha.

Ningún despido en el Estado. Ningún despido en ANSES. El Estado no está en venta pic.twitter.com/Q5spdfEFoT — ATE ANSES (@ATEANSES) March 22, 2024

La medida de fuerza “propuesta por las autoridades nacionales de nuestro sindicato” se desarrollará este martes 26 de marzo. “NINGÚN DESPIDO EN EL ESTADO. NINGÚN DESPIDO EN ANSES. EL ESTADO NO ESTÁ EN VENTA”, reza el final del comunicado.