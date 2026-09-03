El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse este jueves a las Islas Malvinas y evitó responder de manera concreta si su país mantendrá el respaldo al Reino Unido ante el reclamo argentino de soberanía.

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Sus declaraciones se conocieron horas antes de la cadena nacional que Javier Milei emitirá esta noche, en la que el Presidente argentino se referirá a la cuestión Malvinas.

Trump fue entrevistado por la cadena británica GB News y la periodista Bev Turner le preguntó si Estados Unidos ayudaría al Reino Unido frente a un eventual reclamo argentino.

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“¿Está diciendo que quieren reclamar las Malvinas?”, preguntó Trump. Tras la confirmación de la periodista, recordó la Guerra de 1982 y destacó la actuación británica durante el conflicto.

“Yo estuve allí cuando ocurrió la primera guerra. Eso fue hace mucho tiempo y seguí el conflicto muy de cerca; ustedes se comportaron muy bien”, señaló.

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Sin embargo, no confirmó que Estados Unidos respaldaría a Londres ante un eventual nuevo conflicto. En cambio, cuestionó al Reino Unido por no haber ayudado a Washington en el actual enfrentamiento con Irán.

“Tu país no estuvo allí para ayudarme”, reclamó Trump, al recordar que había pedido a los países de la OTAN que enviaran barcos.

Luego volvió sobre Malvinas y puso en duda la capacidad actual del Reino Unido. “El caso de las Malvinas es muy interesante, porque su país ya no es el mismo que era hace 20 o 25 años. Ha pasado mucho tiempo”, sostuvo.

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Y agregó: “No sé si ustedes están preparados para hacer eso. Simplemente no sé si ustedes tienen la capacidad para hacerlo”.

Trump ya había puesto en duda el respaldo a Londres

Los dichos se producen pocos días después de que Trump admitiera que podría revisar la tradicional postura de Estados Unidos sobre Malvinas.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, había respondido ante una consulta sobre un eventual cambio en el respaldo estadounidense al Reino Unido.

Pese a esas declaraciones, la posición oficial de Washington continúa siendo de neutralidad sobre la soberanía de las islas. Estados Unidos reconoce la administración británica de facto, pero también reconoce la existencia de reclamos contrapuestos entre Argentina y Reino Unido.

La Argentina sostiene su reclamo ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas y reclama la reanudación de las negociaciones bilaterales.

En ese contexto, los nuevos dichos de Trump se conocen a pocas horas del mensaje de Milei, que volverá a poner la cuestión Malvinas en el centro de la agenda nacional.