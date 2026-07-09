Horas antes del comienzo del fin de semana largo, el Ministerio de Infraestructura bonaerense autorizó a la concesionaria Aubasa a aplicar un aumento del 6,7% en los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico que conforman la Autovía 2 y las rutas 11 y 74, y también a la Autopista Buenos Aires - La Plata.

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La medida fue oficializada a través de las resoluciones 539/26 y 544/26 firmadas por el ministro Gabriel Katopodis, las cuales fueron publicadas en la versión Suplemento del Boletín Oficial del distrito durante el miércoles por lo que ya rigen desde este jueves.

Allí, se formalizó la actualización trimestral que se implementa desde el año pasado en base al Coeficiente de Variación Tarifario, que contempla variables como el Índice de Salarios, el Índice de Precios Internos al por Mayor y el Índice de Precios al Consumidor del Indec.

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Autopista Bs. As. - La Plata

Aquí el esquema establece una tarifa diferenciada por horario pico, de 7 a 10 y de 17 a 20 en días hábiles. En los peajes sentido a La Plata de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez, la tarifa para 2 ejes menores a 2,1 m. pasa de $2.300 a $2.400 en horario normal y de $2.900 a $3.000 en horario pico. Los usuarios que utilizan TelePASE acceden a valores algo menores en cada uno de los tramos.

En sentido a CABA, Hudson pasa a $6.000; Bernal, Quilmes y Berazategui a $5.100 y Dock Sud Acceso sudeste y Gutiérrez a $3.000.

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SVIA

Para la Categoría 1 que abarca vehículos de hasta dos ejes y una altura menor a 2,1 metros, los peajes de la Autovía 2 en Samborombón y Maipú pasarán de los actuales $7.400 a $7.900 para pago manual, mientras que es de $7.856,80 para TelePASE. La tarifa bonificada -fuera de fines de semana- será de $6.300 y $6.285,43, respectivamente.

Estos mismos valores ya corren para el peaje de La Huella en Ruta 11, mientras que en el de Mar Chiquita pasó de $3.400 a $3.700 en pago manual (8,8%). El pago por TelePASE es de $3.614,12.

Finalmente, el peaje de General Madariaga en Ruta 74 osciló de $3.100 a $3.300 (6,4%), con un costo de $3.299,84 para el pago mediante TelePASE.