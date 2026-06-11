El periodista Antonio Laje realizó un duro editorial en A24 sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de la polémica generada por su declaración jurada y las explicaciones brindadas por el funcionario sobre el origen de parte de su patrimonio.

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Durante su análisis, el conductor diferenció el plano judicial del plano ético y sostuvo que, más allá de lo que determinen la Justicia y los organismos fiscales, Adorni debería abandonar su cargo.

"Yo creo firmemente que era presentar la declaración y renunciar", afirmó.

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Laje cuestionó el argumento de que las omisiones patrimoniales hayan sido producto de errores y sostuvo que se trató de una conducta reiterada a lo largo de los años.

"Eso no es un error. Cuando vos repetís sistemáticamente el error (...) sos consciente de lo que estás haciendo", remarcó.

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En ese sentido, recordó que las obligaciones fiscales de Adorni no comenzaron cuando ingresó a la función pública.

"Cuando repetís los errores sistemáticamente, no es una equivocación", señaló.

Además, consideró que la regularización patrimonial se produjo recién después de que trascendieran denuncias vinculadas a vuelos privados, propiedades y otros gastos investigados.

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"Si no hubiera saltado lo de los vuelos y todo el escándalo que vino después, tampoco nos hubiéramos enterado de nada", sostuvo.

"Una persona que evade es un ladrón"

El periodista también cuestionó que el jefe de Gabinete no hubiera dado explicaciones públicas desde un primer momento.

"Todo lo que explicó ayer lo podría haber explicado hace tres meses", manifestó.

En otro tramo de su editorial, vinculó la evasión fiscal con el perjuicio que genera sobre el conjunto de la sociedad.

"¿De quién es el dinero de los impuestos que no pagaste? Es del Estado, es decir, es mío también, es de todos nosotros", expresó.

Luego lanzó una de las frases más contundentes de su descargo:

"No te gusta la palabra chorro, poné ladrón. (...) Una persona que evade es un ladrón".

Para Laje, la situación resulta todavía más grave por el rol institucional que ocupa Adorni dentro del Gobierno nacional.

"Cuando sos jefe de Gabinete es mucho más grave todavía", sostuvo.

Sobre el final de su editorial, insistió en que el aspecto central del caso es ético y volvió a cuestionar la continuidad del funcionario.

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"Tenés el carril legal por un lado, pero para mí lo más grave es un punto ético", afirmó.

Y concluyó con una definición tajante:

"No podés seguir siendo jefe de Gabinete, no podés seguir siendo funcionario".

Finalmente, cerró con una reflexión sobre los valores en la función pública:

"Yo quiero un país donde la educación, los valores y la ética sean centrales. Y acá no hay valores y hay una falta de ética enorme".