Miles de vecinos del sur del Conurbano bonaerense comenzaron este miércoles sin electricidad luego de un importante corte de luz que afectó a usuarios de Avellaneda, Lanús y Florencio Varela.

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Según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la falla se produjo a las 6.55 de la mañana y llegó a dejar sin servicio a más de 32 mil usuarios del área de concesión de Edesur.

El distrito más afectado fue Avellaneda, donde vecinos de distintas localidades reportaron la falta de suministro en el inicio de una de las jornadas más frías del año. Con el correr de las horas, parte del servicio fue restablecido, aunque cerca de las 8 de la mañana todavía permanecían sin luz más de 21 mil usuarios.

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#AHORA | Gran apagón en zona sur y más de 32 mil usuarios sin luz



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De acuerdo con el monitor oficial del ENRE, la interrupción se originó en la red de media tensión. En un primer momento, la empresa estimó que el servicio volvería alrededor de las 10.30, pero luego el horario de normalización fue extendido hasta las 12.30.

El apagón coincidió con una mañana marcada por las bajas temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para el Área Metropolitana de Buenos Aires y gran parte del centro y norte del país.

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Tremendo corte de luz en Avellaneda. Dock Sud una boca de lobo. Encima sin luna. La foto es en la oficina mirando para afuera. pic.twitter.com/9ZKcx3Ie7F — dbm 2025 (@diebamu) June 24, 2026

La advertencia señala que las condiciones climáticas pueden representar un riesgo leve a moderado para la salud, especialmente para personas mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Como suele ocurrir ante este tipo de situaciones, las redes sociales se llenaron rápidamente de reclamos y quejas de los usuarios afectados.

"Tremendo corte de luz en Avellaneda. Dock Sud una boca de lobo. Encima sin luna", escribió un vecino junto a una imagen de la oscuridad total en la zona.

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Otro usuario expresó su malestar por las complicaciones que generó la interrupción del servicio: "Otra vez estamos sin luz en Avellaneda y Sarandí. Uno ya ni puede trabajar. ¡Qué vergüenza!".

La falla se produjo en un horario clave, cuando miles de familias se preparaban para salir rumbo al trabajo y a los establecimientos educativos, lo que generó inconvenientes adicionales en una mañana de frío extremo en el sur del Conurbano bonaerense.