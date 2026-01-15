En medio de las altas temperaturas, con más de 36° de sensación térmica y alrededor de las 15 horas, se registró un gran apagón en el área metropolitana, tanto en la concesión de Edenor como Edesur.

Se estima que un total de 800 mil usuarios del servicio se quedaron sin energía eléctrica. La luz retornó de a poco.

El apagón se debió a una falla en la subestación en Morón que provocó el desenganche de las 4 líneas de 220 kv, informó Edenor. “A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 % de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado. La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión”, indicó.

“Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro. Dentro de la primera hora, más del 90 % de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido”, detalló.

Aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes.



A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 % de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico… — Edenor (@Edenor) January 15, 2026

La web del ENRE (Ente regulador de la energía) que informa el estado del servicio se encontraba caída.

El Tren Urquiza, Mitre, Tren de la Costa y San Martín salieron de servicio por falta de suministro eléctrico. Además, funcionaron de forma limitada las líneas D y H del subterráneo. En tanto que en las avenidas, los semáforos no funcionaban, lo que generaba aglomeraciones en el tránsito.