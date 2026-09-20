Un apagón de grandes dimensiones afectó este sábado por la noche a una amplia zona de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. En el momento de mayor intensidad, el corte alcanzó a casi 600 mil usuarios, siendo las localidades de Vicente López, San Isidro y San Martín las más perjudicadas.

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La interrupción del servicio comenzó poco después de las 20 y afectó tanto a la concesión de Edesur como Edenor. En territorio porteño, el apagón afectó a los barrios Palermo, Belgrano, Recoleta, Villa Urquiza, Núñez, Coghlan, Colegiales, Chacarita y Saavedra. Del lado bonaerense, se registraron múltiples reportes en Vicente López, San Isidro y Villa Ballester.

Fuente: ENReGE

Según los registros del organismo regulador ENReGE, cómo se observa en el gráfico el pico de la falla alcanzó a 519.472 usuarios de Edenor y 78.125 de Edesur.

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De forma oficial aún no se indicó el origen del episodio. En tanto que desde Edesur se limitaron a informar que una falla ajena a la compañía afectó parte de su sistema, provocando la salida de servicio de decenas de miles de usuarios. Por su parte, la red de Edenor perdió aproximadamente el 11% de su demanda eléctrica durante el incidente.

Edesur informa que a las 21.30 se normalizó el servicio a los clientes afectados por una falla en el sistema, ajena a la compañía.



El incidente alcanzó a un grupo de clientes en la zona sur y norte del AMBA, alguno de ellos dentro del área de concesión de nuestra distribuidora. — Edesur Argentina (@OficialEdesur) September 20, 2026

La recuperación del suministro comenzó de manera acelerada después de las 21.30. Pasadas las 23, el servicio de Edenor ya figuraba normalizado, mientras que en el área de Edesur quedaba menos de un millar de usuarios sin electricidad.

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