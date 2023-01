Luego de tres días de intensa búsqueda, este lunes apareció, sano y salvo, Rodrigo, el niño de 13 años que había desaparecido el viernes pasado en el barrio Altos de San Lorenzo de la ciudad de La Plata.

En un operativo en el que intervinieron la DDI platense y la Departamental local, terminaron encontrando al joven en el parador de Punta Lara, perteneciente al partido de Ensenada, localidad aledaña a la capital provincial.

Llamó la atención que el niño fuera encontrado con ropa totalmente diferente a la que llevaba cuando se fue de su casa: remera verde claro, bermuda de jean y campera gris, además de las zapatillas rojas que ya usaba; cuando el viernes vestía remera celeste y pantalón rojo.

En primera instancia el menor fue asistido por personal de salud y los investigadores intentan determinar qué sucedió en estas 72 horas, previo al reencuentro con su familia.

De acuerdo al relato de María, la madre, ese viernes se habían levantado y habían tomado unos mates juntos. Luego Rodrigo estuvo jugando con uno de sus hermanos y pelearon por una jaula.

Luego de ese episodio, el chico salió hacia la casa de un amigo que vive a 10 cuadras para jugar a la PlayStation, pero no llegó y no se supo más de él. En ese momento, la familia realizó la denuncia en la comisaría octava de La Plata, que comenzó un operativo de búsqueda.

“Él tiene un horario que se le da para que vuelva. A las 5 tenía que estar de nuevo. Como se pasó ese horario, le empecé a mandar mensajes a la madre del compañero para que vuelva. Ahí me informan que no estaba, que no lo vieron en todo el día”, contó la mamá en diálogo con TN.

A su vez, la abuela de Rodrigo, en medio de la euforia, sostuvo: “No tengo palabras, les agradezco a todos. Les doy mi vida a todos”.