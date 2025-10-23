La denuncia había sido realizada por su madre en la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, que informó que no tenía noticias de Lourdes desde el 4 de octubre. Ante la investigación, personal policial fue al domicilio de la cantante en Palermo, pero quien atendió fue su ex pareja, Leandro García Gómez, denunciado por violencia de género. Según constancias policiales, Gómez negó que Lourdes viviera allí y no permitió el ingreso de los oficiales.

🚨 APARECIÓ LOURDES DE BANDANA CON UN POSTEO EN IG Y DIJO "ESTOY CON GRIPE, ESTOY PERFECTA, GRACIAS IGUAL" pic.twitter.com/HZltmMV8oO — Vía Szeta (@mauroszeta) October 23, 2025

En el video publicado en Instagram, Lourdes aparece con voz ronca y explica: “Chicos, me acabo de levantar. Me cag…n a llamadas, no me dejan hacer… Estoy con gripe desde el lunes, no puedo creerlo… Estoy perfecta, gracias. Es tremendo esto. Les mando un beso y gracias por ocuparse de mí, pero estoy bien”. También aseguró que investigará quién difundió información errónea sobre su paradero.

La publicación de Fernández llegó mientras la policía estaba a punto de allanar la casa de García Gómez, considerado sospechoso por su comportamiento durante la ausencia de la artista. La madre de Lourdes indicó que no veía a su hija físicamente desde hacía 19 días, aunque sí se habían comunicado por mensajes en el Día de la Madre.

Cabe recordar que Lourdes ya había denunciado a García Gómez por violencia de género en 2022, tras compartir en redes una foto con el rostro moreteado. A pesar de las denuncias y de haber recibido un botón antipánico, la relación entre ambos continuó de manera intermitente, con reconciliaciones que generaron preocupación entre familiares y amigos.

