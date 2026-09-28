El Concejo Deliberante de Bragado aprobó el apartamiento temporal del concejal Germán Díaz, actualmente privado de su libertad tras la resolución judicial que dictó su prisión preventiva.

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La medida fue adoptada durante una sesión la semana pasada, donde el oficialismo de Fuerza Patria logró imponer su postura con 10 votos a favor frente a 8 en contra, contando con el respaldo de las concejales Marita Gelitti (vecinalismo), Sabrina Gulino (LLA) y el edil Julio Sciascio (Frente Renovador).

La decisión responde a la necesidad de garantizar el normal funcionamiento del cuerpo legislativo y el quórum necesario ante el inminente vencimiento de la licencia médica y administrativa otorgada oportunamente al edil, cuyo término operaba hasta el sábado 26 de septiembre.

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Ante este escenario, el cuerpo deliberativo buscó declarar el "Impedimento Temporal por Fuerza Mayor" sobre la banca, estableciendo la reserva provisoria del cargo y el apartamiento cautelar sin goce de dieta a partir del domingo 27 de septiembre. En la banca seguirá la concejala suplente Sabrina Gulino, quien mantendrá las atribuciones del cargo y la percepción de la dieta correspondiente mientras persista el impedimento del edil titular.

Durante el debate, los bloques opositores cuestionaron el encuadre elegido por el bloque Fuerza Patria. Los legisladores plantearon que la figura del impedimento temporal por fuerza mayor no se condice con las disposiciones previstas en la Ley Orgánica de las Municipalidades. Asimismo, señalaron que no existen antecedentes que avalen la utilización de esta figura para una situación como la que atraviesa el concejal detenido.

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En paralelo, el propio concejal había presentado un nuevo pedido de licencia, pero el expediente no llegó a ser tratado durante la sesión debido a errores detectados tanto en las fechas como en los motivos consignados en la presentación.