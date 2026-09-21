La Justicia resolvió este lunes dictar la prisión preventiva del concejal en uso de licencia de La Libertad Avanza, Germán Díaz, en el marco de la investigación por la presunta comercialización de estupefacientes.

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A partir de la resolución judicial, el edil deberá continuar privado de su libertad y será trasladado a una unidad penitenciaria de la provincia de Buenos Aires. Por el momento, permanece alojado en la Comisaría de 25 de Mayo, mientras se aguarda la asignación de un cupo.

En paralelo, el magistrado dispuso la realización de un estudio socioambiental para evaluar la posibilidad de que Díaz cumpla la medida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su vivienda de O’Brien.

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La alternativa había sido planteada por su defensa, que argumentó que el concejal tiene bajo su responsabilidad el cuidado de su madre, de 90 años.

Su abogado, Rafael Acuña, anticipó que apelará la decisión judicial. Por su parte, Díaz continúa sosteniendo su inocencia y manifestó su expectativa de que el proceso avance y la Justicia determine su situación conforme a derecho.

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Cabe recordar que el Concejo Deliberante bragadense conformó una comisión especial para abordar la situación del edil. Además, aprobó por unanimidad la licencia para el concejal que fue electo en la lista de La Liberad Avanza.