Con una mirada analítica del contexto internacional y nacional, el intendente Federico Achával encabezó la apertura de sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante haciendo especial foco en la importancia de la gestión local. En su discurso, que tuvo lugar en el Club Municipal Astolfi-Manzone. Alli hizo foco en temas centrales de la gestión municipal como salud, educación, desarrollo social y obra pública.

Achával comenzó remarcando la importancia de la salud pública en su gestión y mencionó el nuevo Centro Cardiovascular, que ya atendió a más de 2500 pacientes, y el Hospital Central de Pilar que día a día sigue creciendo: “Invertimos en salud y eso hoy es parte de la realidad de esas vidas que vinimos a cuidar con obras y políticas públicas reales”. “En Pilar la salud es un derecho, la defendimos, la defendemos y la vamos a continuar como política pública”, remarcó.

Asimismo, el intendente se refirió a las políticas que realiza el Municipio para cuidar y acompañar a las personas con discapacidad y al importante trabajo que realizan las Casas de Desarrollo, las Casas de Abrigo, y los comedores y merenderos en los barrios del distrito.

Por otra parte, el jefe comunal destacó la importancia de los ocho clubes municipales en las diferentes localidades de Pilar que abren sus puertas todos los días a las familias y amigos. También se refirió a los espacios públicos que hacen posible el encuentro de la comunidad, como el nuevo Paseo Alfaro, el nuevo Paseo Villa Rosa y las nuevas y renovadas plazas en las diferentes localidades. "Nosotros creemos que la vida es en comunidad y entendemos que para eso hay que recuperar el diálogo y el encuentro familiar, y para que eso ocurra hay que generar los espacios de encuentro", expresó.

Asimismo, Achával destacó las obras estructurales de gran importancia que se llevaron adelante como la obra hidráulica en Pilar centro, la obra hidráulica de El Rocío y la de William Morris: "Asumimos el compromiso de hacer obras que transformen nuestros barrios". "Con las obras hidráulicas, miles de vecinos se ven beneficiados con trabajos estructurales que resuelven problemáticas históricas de la comunidad", enfatizó.

Luego, el jefe comunal hizo referencia a la inversión e innovación en el sistema de seguridad con nuevos móviles, el Anillo de Seguridad Digital y la capacitación de las fuerzas para cuidar a la comunidad: "Hay que tener políticas públicas concretas y trabajo sistemático para fortalecer la seguridad, prevenir y cuidar a nuestros vecinos y vecinas".

Asimismo, de cara a la inauguración de la Universidad Nacional de Pilar, el intendente se expresó sobre uno de los ejes fundamentales de su gestión, la educación pública: "Tenemos la convicción de que la educación hay que garantizarla de manera completa. Jardín, primaria, secundaria y una universidad pública, gratuita y de calidad en nuestro distrito".

En ese sentido, señaló que la Universidad Nacional de Pilar, que este año albergará a más de 6000 estudiantes, “Es un sueño colectivo, por el que luchó gran parte de la comunidad", y destacó: “Como ese sueño crece, nuestro compromiso con la universidad también, por eso en los próximos días vamos a estar inaugurando el nuevo edificio para que tenga su casa propia”.

Finalmente, Achával remarcó: “En Pilar tenemos que llevar adelante políticas públicas que sostengan el compromiso que asumimos con nuestros vecinos". “Nos van a encontrar trabajando, pensando en quienes más lo necesitan, con esperanza en el futuro", cerró.