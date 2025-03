Florencia Arietto, Senadora La Libertad Avanza: “Me retiré antes. No pude soportar más el nivel de mentira de esta gente"

No puede más de mentiroso Kicillof. pic.twitter.com/5AIzik5JFj — María Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) March 5, 2025

Diego Garciarena, jefe de bloque UCR-Cambio Federal, quinta sección: Nuevamente el Señor Gobernador no menciona a IOMA en su tedioso discurso. Cuando Kicillof se de cuenta que es el máximo responsable del abandono, del olvido y de la destrucción de la segunda obra social del país y que está jugando con la vida y la salud de millones de bonaerenses, se desmaya por tercera vez.

Nuevamente el Señor Gobernador no menciona a IOMA en su tedioso discurso. Cuando Kicillof se de cuenta que es el máximo responsable del abandono, del olvido y de la destrucción de la segunda obra social del país y que está jugando con la vida y la salud de millones de… pic.twitter.com/yqx6Sm4zml — Diego R Garciarena (@dgarciarena) March 5, 2025

Agustín Romo, jefe de bloque La Libertad Avanza: Kicillof acaba de anunciar un plan provincial de desarme. No solamente deja liberada la provincia a los delincuentes, sino que ahora quiere prohibirte tener un arma para defender a tu familia. Este tipo es un psicopata.

Kicillof acaba de anunciar un plan provincial de desarme. No solamente deja liberada la provincia a los delincuentes, sino que ahora quiere prohibirte tener un arma para defender a tu familia. Este tipo es un psicopata. — Agustín Romo (@agustinromm) March 5, 2025

María Belén Malaisi, UCR segunda sección electoral. "En la política no es el ojo por por ojo", Más de media hora dedicada a la pelea con el Presidente, y recordando con flores otros gobernadores, ahora me pregunto: ¿ Este no es el segundo año de su segundo mandato?

153° Asamblea Legislativa. APERTURA DE SESIONES 2025.

"En la política no es el ojo por por ojo", Más de media hora dedicada a la pelea con el Presidente, y recordando con flores otros gobernadores, ahora me pregunto: ¿ Este no es el segundo año de su segundo mandato? pic.twitter.com/HBsN7Ky4i8 — María Belén Malaisi (@MBELENMALAISI) March 5, 2025

Guillermo Pacagnini, MST-Frente de Izquierda, tercera sección electoral: Arrancó la Asamblea Legislativa y el discurso de Kicillof. Se queja de Milei, al que hay que sacar saliendo a las calles, pero los legisladores del PJ le votan las leyes y en la Pcia. también hay ajuste a los salarios, la salud y la educación.

Arrancó la Asamblea Legislativa y el discurso de Kicillof. Se queja de Milei, al que hay que sacar saliendo a las calles, pero los legisladores del PJ le votan las leyes y en la Pcia. también hay ajuste a los salarios, la salud y la educación. pic.twitter.com/QtQKDFKWcL — Guillermo Pacagnini (@GuillePaca) March 5, 2025

Matías Ranzini, PRO segunda sección electoral: En medio del discurso de Kicillof ya pasó el capítulo de Salud, seguro se le traspapeló la carilla que hablaba de IOMA. El resto: está teniendo un discurso surrealista, ideal y aislacionista.