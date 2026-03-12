En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo deliberante de 25 de Mayo, Ramiro Egüen reprochó la actitud de las bancas de La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria a las que calificó como una “obstrucción sistemática” y una “falta de honestidad intelectual”.

Ads

“Es asombroso ver cómo sectores que se encuentran en las antípodas ideológicas, hoy coinciden en un solo objetivo: impedir que 25 de Mayo avance. El kirchnerismo y sectores de La Libertad Avanza local parecen haber encontrado un punto de unión en el bloqueo constante”, dijo.

El mandatario comunal acusó al kirchnerismo y a libertarios locales de articular un bloqueo sistemático que impide el financiamiento de servicios esenciales como el Hospital Unzué y la red vial.

Ads

El Jefe Comunal cuestionó la coherencia de estos espacios ante la sociedad: “¿Cómo explican ante sus votantes que terminen obstruyendo las herramientas que el vecino necesita para vivir mejor? Esta no es una coincidencia programática; es la unión de quienes no tienen una propuesta superadora”, sentenció, vinculando estas trabas directamente con la dificultad para financiar el Hospital Unzué y los servicios viales, según informó La Mañana.

Egüen había saltado a las filas de LLA a principios de 2025 pero ello duró poco y antes de las elecciones legislativas del año pasado decidió competir bajo un sello vecinal, con el que finalmente logró el triunfo.

Ads