Apertura de sesiones en 25 de Mayo: Egüen denunció un pacto del kirchnerismo y LLA contra su gestión
El jefe comunal había pasado al sector libertario el año pasado aunque por pocos meses. Egüen consideró una “obstrucción sistemática” las actitudes de las bancadas opositoras.
En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo deliberante de 25 de Mayo, Ramiro Egüen reprochó la actitud de las bancas de La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria a las que calificó como una “obstrucción sistemática” y una “falta de honestidad intelectual”.
“Es asombroso ver cómo sectores que se encuentran en las antípodas ideológicas, hoy coinciden en un solo objetivo: impedir que 25 de Mayo avance. El kirchnerismo y sectores de La Libertad Avanza local parecen haber encontrado un punto de unión en el bloqueo constante”, dijo.
El mandatario comunal acusó al kirchnerismo y a libertarios locales de articular un bloqueo sistemático que impide el financiamiento de servicios esenciales como el Hospital Unzué y la red vial.
El Jefe Comunal cuestionó la coherencia de estos espacios ante la sociedad: “¿Cómo explican ante sus votantes que terminen obstruyendo las herramientas que el vecino necesita para vivir mejor? Esta no es una coincidencia programática; es la unión de quienes no tienen una propuesta superadora”, sentenció, vinculando estas trabas directamente con la dificultad para financiar el Hospital Unzué y los servicios viales, según informó La Mañana.
Egüen había saltado a las filas de LLA a principios de 2025 pero ello duró poco y antes de las elecciones legislativas del año pasado decidió competir bajo un sello vecinal, con el que finalmente logró el triunfo.
