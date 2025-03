Diego Valenzuela abrió el 51° Período del Honorable Concejo Deliberante con un discurso en el que le pidió mayor seguridad al gobernador, y donde remarcó su adhesión a las políticas del Gobierno nacional.

Estimados concejales, referentes de nuestras queridas instituciones, vecinos de Tres de Febrero, trabajadores y miembros del equipo municipal:

Lamento las ausencias en este recinto. Una actitud totalmente antidemocrática. Hoy la senadora Reich y la diputada Colugnatti van a la apertura de Sesiones Ordinarias en La Plata, como corresponde.

Abandonar las bancas es abandonar al pueblo. La representación se ejerce en el órgano legislativo, no en la calle. Hoy el bloque minoritario de Unión por la Patria (el Kirchnerismo) sienta las bases del movimiento de concejales piqueteros, que resigna representar al pueblo que los eligió en sus bancas. Así les fue en el pasado, así les va a ir en el futuro.

Argentina está cambiando. Hace un año entramos en un nuevo proceso político que nos replanteó a todos la manera de entender y ver la política, así como el rol que debe tener el Estado. Desde Tres de Febrero decidimos ser protagonistas de ese cambio, de hecho, ya lo veníamos siendo. Nos sentimos expresión de ese cambio que eligieron los argentinos, que apuesta a poner al estado al servicio de los vecinos, a hacer más eficiente el gasto público, garantizar el equilibrio fiscal y generar las condiciones para que haya trabajo y progreso genuino.

Los que tenemos la obligación de gobernar debemos ser responsables con el gasto público. En Tres de Febrero lo somos. Primero, porque la plata no es nuestra, es de los vecinos. Segundo, porque detrás de cada gasto hay un impuesto. Esta manera de ver la gestión nos ayuda a tener las cuentas claras y la autonomía presupuestaria para encarar obras y mejorar los servicios. Somos creativos y estratégicos en qué y en dónde invertir. Tenemos un equipo municipal profesional e idóneo para resolver los problemas que nos demandan los vecinos, con una estructura mucho más chica que otros municipios, sin ser menos eficientes.

Hemos reducido el organigrama municipal para mejorar la eficiencia sin afectar los servicios que prestamos. Agradezco a mi equipo por entender esta decisión que es sana para Tres de Febrero y sigue la línea del Gobierno Nacional. Nuestra convicción sigue firme: transformar los barrios con obras, simplificar trámites, eliminar trabas burocráticas y promover la inversión privada y el empleo. De esa línea no vamos a movernos.

Tres de Febrero se convirtió en una referencia en la simplificación y baja de impuestos, eliminación de tasas absurdas y habilitaciones sin costo. Hace pocos días entregamos la habilitación N° 2400 desde que implementamos esta medida, demostrando que es una política que funciona. De haber habilitado en algún municipio vecino, Alambres Industriales Trefilados (una pyme familiar con 70 años de historia y líder en productos con alambre) hubiera tenido que pagar por habilitar un monto importante (entre 4 y 11 millones dependiendo del Municipio vecino que tomemos). Y mucho más de Tasa de Seguridad e Higiene que lo que va a abonar en Tres de Febrero (el ahorro anual va de 8 a 14 millones de pesos por la diferencia de alícuotas con nuestros vecinos). También decidimos no cobrar la Tasa Vial, retirar tasas de las boletas de servicios y eximir del pago de la patente municipalizada a quienes usan su vehículo para trabajar. Son decisiones que nos ponen del lado del que trabaja y genera trabajo. No comparto lo que dicen en privado algunos colegas intendentes: “Les cobro lo que quiero, total los empresarios son pocos al votar y no son vecinos”. Error, vienen a invertir y a dar trabajo, les agradecemos y los tratamos bien. No los matamos con las tasas.

Demostramos que el concepto “votar con los pies” funciona: el sector privado decide dónde invertir según cómo lo tratan en cada municipio. Un ejemplo claro es el reciente cierre de la sucursal del Banco Nación en Ramos Mejía, que trasladó su cartera comercial a Ciudadela. En La Matanza, la Tasa por Servicios Financieros es de 7,5 %, mientras que en Tres de Febrero es de 0,42 %. Lo mismo está ocurriendo con empresas privadas que nos eligen por las facilidades que otorgamos. Y los bancos privados ya me adelantaron que están por hacer una propuesta de créditos con beneficios especiales para empresas y familias de Tres de Febrero, producto de nuestra política de tasas. Como digo siempre, al que quiera invertir en Tres de Febrero no le cobramos, le facilitamos todo, le damos la bienvenida y le decimos “Gracias”. Y eso, empezó a dar resultados.

Tenemos el desafío de que Tres de Febrero siga creciendo y se siga modernizando hacia el futuro. Somos unos de los municipios con mayor densidad poblacional del país, lo que nos obliga a ser estratégicos en nuestro crecimiento. Hace seis años sancionamos por Ordenanza el Plan Urbano Estratégico y un nuevo Código de Ordenamiento Urbano. Con eso logramos darle a Tres de Febrero un plan de gestión de suelo moderno y transformador, que creó herramientas y recursos para hacer obras e invertir más en los barrios.

Hace un año, en este mismo lugar, les dije que impulsaríamos una Ordenanza para movilizar terrenos y construir viviendas. Que además fue una promesa de campaña en el 2023. Me cito a mí mismo hace un año atrás:

“Vamos a enviar una ordenanza de vivienda promovida para lograr el crecimiento de Tres de Febrero de manera accesible para los que hoy sueñan con su casa propia. Y todo lo producido con estos programas lo invertiremos a través del Fondo para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable (ordenanza sancionada por este mismo cuerpo) en los barrios más postergados. Vinimos a generar un desarrollo equilibrado en Tres de Febrero, a fortalecer la vida y la identidad de cada barrio. Y vamos a seguir haciéndolo cada vez con más profundidad.

Llegó la hora del cambio estructural en Tres de Febrero: construir ciudad en muchas tierras abandonadas y subutilizadas. Necesitamos una política profunda de vivienda y para ello es fundamental el buen uso de terrenos fiscales para generar nuevos proyectos que potencien a Tres de Febrero hacia el futuro.

Como comunidad, nos debemos repensar el centro cívico de Caseros, para que sea una centralidad moderna que mire hacia el futuro. Cuando se pensó el edificio municipal, la idea era hacer un centro cívico integral que quedó trunco por problemas económicos y falta de planificación. Vamos a retomar aquello y para eso hicimos un concurso de ideas con la FADU, donde estudiantes de arquitectura y profesionales presentaron ideas para potenciar el centro de Caseros, repensar qué hacer en el actual terreno del Easy y evaluar cómo integrar cada vez más ambos lados de la vía del tren. Sobre esas ideas estaremos consolidando el proyecto definitivo que enviaremos en pocos meses a este Concejo”.

Hoy, un año después, reafirmo ese compromiso.

Estoy muy entusiasmado con esta transformación que vamos a hacer. Sí, un plan de viviendas con financiamiento privado, que va a movilizar todo el sector de la construcción y se va a potenciar con las posibilidades que está generando el regreso del crédito. Como en todos los sectores de la economía es muy importante la iniciativa privada y no podemos esperar que el Estado haga todo. No hay recursos infinitos y no puede volver a haber en Tres de Febrero una vivienda hecha con recursos estatales y para los amigos de la política. Queremos un Estado que pone las pautas para el desarrollo y que apuesta por la iniciativa privada.

Porque necesitamos más inversión, más construcción, más trabajo, más vivienda para nuestros hijos y nietos, y necesitamos hacerlo de manera genuina y transparente. Siempre cuidando la identidad y la idiosincrasia de los barrios, pero generando más oportunidades laborales y habitacionales. A su vez, retomando una idea que ya se propuso en Tres de Febrero en la etapa del intendente Curto, de generar un centro cívico modelo en Caseros con mucha más actividad y modernidad. También renovando la mirada urbana y completando el desarrollo territorial en la zona de Podestá lindera a la nueva avenida Combate de Pavón y límite con Hurlingham: desde ya no queremos que eso quede vacío con el riesgo de vandalización e intrusión. A los vecinos del barrio les digo que los Altos no se abren y que con el dinero que obtengamos vamos a hacer el CEDEM 5, arreglar la Plaza Miguel Benítez y hacer obras hidráulicas en la zona norte del distrito en un lugar que mucho nos necesita: el barrio Esperanza.

La mudanza del comando de patrullas de Ciudad Jardín a Caseros mejorará mucho la logística de la seguridad, y generará una oportunidad de desarrollo de vivienda positivo para un barrio que necesita opciones habitacionales para sus hijos y nietos, manteniendo la altura y el perfil urbano que hace de Ciudad Jardín un barrio único en el conurbano. A la luz de este proyecto es bueno recordar algo de la historia: el barrio nació con esta misma idea que estamos pregonando, un plan de vivienda privado con crédito en un campo privado (el Parque Richmond en tierras de la familia Pereyra Iraola), obra de la audacia y creatividad de pioneros como Erich Zeyen y de la empresa FINCA. El concepto de Ciudad Jardín fue ese, inversión privada, planificación, respeto del verde y que los laburantes tengan oportunidad de acceder a una vivienda en un lugar hermoso para vivir. Quiero dejar en claro que no se van a tocar las valiosas instituciones que conviven en ese lugar: la Biblioteca Popular, el CAV, Museo Zeyen, el Baldío Teatro, SAPI, los Bomberos Voluntarios y el Centro de Salud 7. Todo va a seguir funcionando como hasta ahora y seguramente mejor, porque toda esa zona va a cobrar vida, potenciando al comercio, la gastronomía y a los colegios del barrio.

Por eso les pido que no pongamos palos en la rueda y no detengamos el desarrollo de nuestros barrios. Encendamos el motor de la economía y demos más oportunidades para las generaciones que vienen.

En Tres de Febrero nos estamos modernizando en todo sentido. También en la manera de encarar la relación con los vecinos, aprovechando la tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial. Estamos transformando el Estado municipal poniendo al vecino como protagonista. Ya contamos con 116.000 ciudadanos digitales que realizan trámites, reportes y pagos de tasas sin moverse de su casa, ahorrándoles tiempo, filas y dolores de cabeza. Desde este año, nuestros vecinos pueden inscribirse a todos los dispositivos educativos municipales 100 % online. Hemos digitalizado exenciones impositivas, habilitaciones exprés y microcréditos. El 60 % de nuestros trámites ya se pueden hacer de manera digital y vamos hacia el objetivo de ser el primer municipio con el 100 % de sus servicios online.

Con la nueva turnera digital logramos que la renovación de la Licencia de Conducir sea una de las más rápidas del país, reduciendo los tiempos en un 40%. Ahora, vamos por más: digitalizaremos la presentación de documentación usando inteligencia artificial.

Implementamos el canal "Denunciá la Burocracia" para que los vecinos reporten procesos ineficientes y nos hagan propuestas superadoras. En pocos días enviaremos al Concejo la Ordenanza de Modernización del Estado, que establecerá por norma la obligación de no pedir dos veces la misma documentación y promoverá el uso seguro de la inteligencia artificial en la Municipalidad. También seguiremos una revisión de la normativa existente, derogando normas y resoluciones obsoletas y ordenando las vigentes en un nuevo digesto digital.

Vamos a implementar el "silencio por la positiva" en algunos trámites: si no respondemos en tiempo, el permiso será concedido automáticamente. Nunca más un vecino o emprendedor de Tres de Febrero será rehén de la burocracia.

Con la ONG Bloomberg (que nos distingue como una de las 5 ciudades argentinas gestionadas en base a datos y evidencias), mejoraremos la higiene urbana incorporando tecnología para acelerar los tiempos de respuesta. También dotaremos a Trefi, nuestro chatbot, de inteligencia artificial para mejorar la atención a los vecinos. Y con la tecnología de Starlink, garantizaremos conectividad en todas las dependencias municipales adonde no llega la fibra tradicional, mientras aguardamos que se concrete la licitación de Arsat para conectar las escuelas.

También nos ocuparemos de las principales demandas de los vecinos. Las salas de salud, los jardines de infantes, los CEDEM, la iluminación led, los espacios públicos, el apoyo a la Pyme y a los emprendedores, la formación para el trabajo. Este año tenemos una gran novedad que es el trabajo conjunto con la UNTREF en capacitación para empresas y trabajadores: creamos juntos el Programa de Innovación Pymes 3F y ya tenemos 63 empresas inscriptas, y el viernes se abre la inscripción para los cursos de oficios. También este año tendremos la concreción del edificio en Villa Bosch de la Escuela Municipal de Tecnología “Tecno 3F”, que tiene 3200 inscriptos para los diferentes cursos del primer semestre.

Este año también intensificaremos los trabajos en el arreglo de las calles, con un plan de inversión en pavimento que ya está en marcha por 2.600 millones de pesos, cifra que se duplicará durante el año. También reforzaremos la seguridad, sumando 70 efectivos municipales capacitados al cuerpo de seguridad municipal 3F-COM, además de armas no letales, nuevas motos y autos para mejorar la prevención en barrios, centros comerciales y zonas de alta circulación.

La inseguridad es el tema número uno de cualquier familia bonaerense y especialmente en el Conurbano. No voy a decir lo que es obvio: la sociedad vive con miedo, y siente que el Estado no está a la altura. Desde el municipio siempre ponemos a disposición nuestra decisión política y cuantiosos recursos para ayudar a la Policía de la provincia de Buenos Aires (a quienes agradecemos el esfuerzo cotidiano). Coordinamos operativos con el Ministerio de Seguridad, aportamos insumos y elementos diversos, apoyamos en todo lo que podemos desde nuestro lugar municipal.

Pero hoy más que nunca tengo que unirme a las palabras del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y reclamarle al gobernador Kicillof que se haga cargo. Que abandone el zafaronismo y se ponga del lado de las víctimas, de las familias de bien que quieren vivir tranquilas. No puede seguir mirando para otro lado, buscando diluir la responsabilidad que le es propia.

El pueblo necesita que se convierta de una vez por todas en lo que verdaderamente debería ser: el jefe político de la seguridad de los bonaerenses. Se necesita una actitud proactiva como la que hubo en Santa Fe, con un gobernador liderando el tema y trabajando coordinado con el Intendente y la Ministra nacional. Urge cambiar la mirada y apoyar leyes como la de reiterancia, para frenar la puerta giratoria de la justicia, o la baja de la edad de imputabilidad. Se necesita una actitud mucho más firme en el control y en la persecución del delito, reuniendo información junto a los intendentes para culminar en allanamientos que desbaraten las bandas que producen tanto dolor a los bonaerenses.

Es ahora, no hay más tiempo, y señor gobernador: no puede seguir buscando excusas o culpables. No es un tema de recursos, a la Provincia le llega la coparticipación que le corresponde por ley, y como todo administrador dentro de esos recursos debería estar priorizando la seguridad de la gente. Dicho sea de paso, en el mandato anterior cuando tenía toda la ayuda discrecional del gobierno, tampoco estábamos mejor, esto demuestra que no es un tema de recursos sino de mirada equivocada sobre el manejo de la seguridad.

Si nos convocan, asumiendo con humildad el problema, vamos a estar con buena predisposición y el mapa del delito en la mano. Estamos para colaborar como lo venimos haciendo con el Ministerio de Seguridad y con la Policía porque conocemos donde aprieta el zapato. Gobernador: abandone la traba ideológica, pongamos por delante la seguridad de los vecinos de la provincia.

Finalmente, no puede estar ausente en esta oportunidad una reflexión sobre la situación del país y sobre cómo nosotros, como argentinos, podemos influir para que nuestro pueblo tenga el bienestar que merece. Desde nuestros barrios y localidades, debemos comprometernos con un rumbo económico que devuelve la esperanza. Rumbo que está resolviendo el problema número 1 de los argentinos que es la inflación, generando una economía más sana y estable donde ya se siente la reactivación económica. Donde la pobreza ha bajado de 53 a 33% y las personas vulnerables ya no son rehenes de piqueteros y movimientos pseudosociales. El trabajo y no los planes pasan al centro de la escena, y se abre un espacio más atractivo para el que emprende y se esfuerza por salir adelante. En ese contexto, no hay que tenerle miedo a la idea de la competencia, porque nos exige y mejora como sociedad, nos da más posibilidades de progreso.

El presidente Milei tiene todo nuestro apoyo porque hemos comprobado su capacidad transformadora, su audacia para combatir las prebendas de la política, para eliminar a los gerentes de la pobreza y a los piquetes. Lo conozco y sé que no le tiembla el pulso, no va a aflojar, y estoy seguro que va a profundizar reformas económicas positivas y va a contar con el apoyo del pueblo, incluidos sectores populares que quieren trabajar y no depender más de punteros o subsidios estatales. Porque es clave reducir el gasto público superfluo del que se sirven unos pocos y así encaminar al país a una baja de impuestos que dará más posibilidades para la inversión y el trabajo.

Desde Tres de Febrero fuimos pioneros, porque ya lo hicimos. “Menos impuestos, más trabajo” es una realidad, se habla de nosotros en todos lados por haber jugado fuerte a favor del trabajo liberando recursos para que el sector privado se desarrolle. Con una Tasa de Seguridad e Higiene mucho más baja que los demás municipios del conurbano, sin cobrar tasas absurdas, sin cobrar por habilitar un comercio o industria. Por esa razón muchos emprendimientos nos están eligiendo para trabajar acá, por esa razón el Banco Nación mudó su sucursal a Ciudadela. No lo hizo por una razón político partidaria, sino para estar en el lugar que le permite dar más y mejores créditos a una menor tasa.

La competencia tributaria está funcionando y va a dejar en offside a los degenerados fiscales que hay en muchos municipios del país y especialmente del conurbano. Estamos convencidos porque se está demostrando que se puede crecer, progresar, transformar y hacer obras con un estado eficiente, más chico, sin hacer política con el empleo público, con menos impuestos, sin ser adictos al gasto público y a las tasas elevadas.

Basta de castigar al privado, es hora de apoyarlos y crearles las mejores condiciones posibles. Nosotros estamos demostrando que los intendentes sí podemos ayudar a bajar la inflación y a crear trabajo. El populismo municipal va a entrar en crisis por la voracidad fiscal y nosotros seremos el emergente positivo dentro de ese festival de tasas y trabas al trabajo.

Vecinos de Tres de Febrero, este es nuestro compromiso: seguir transformando el municipio, entregando bienes públicos de calidad, modernizando el Estado y garantizando que cada decisión tomada esté al servicio de la gente. Sigamos avanzando hacia el futuro.

Dejo inaugurado el 51° Período de Sesiones Ordinarias del HCD.

¡Muchas gracias!