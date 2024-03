Guillermo Britos, encabezó la Apertura de Sesiones Ordinarias 2024 en el recinto del Honorable Concejo Deliberante. Participaron los concejales de los siete bloques, funcionarios municipales, vecinos y militantes.

En este marco, el Jefe Comunal comenzó diciendo: “Es un inmenso honor iniciar hoy mi noveno discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias del HCD, luego de que los vecinos me honren eligiéndome como el primer intendente electo por tercera vez consecutiva en la historia de Chivilcoy”.

“Lo hago con la misma convicción con la que inicié mi primer discurso en marzo de 2016 y convencido que los cambios que ha exigido la ciudadanía a nivel nacional en las elecciones del año pasado, en Chivilcoy los iniciamos desde nuestro primer mandato”, enfatizó.

En este sentido, amplió: “Por eso hemos disminuido desde diciembre de 2015 las secretarías de 13 a 8, suprimidos varios cargos de Directores y Coordinadores, y hemos trabajado con austeridad y transparencia en todas las áreas”.

De esta manera, exclamó: “Como resultado de esto, nuevamente obtuvimos el primer puesto en transparencia Fiscal por la ASAP en 2023”.

Y aseguró: “A pesar del complicado momento económico que se vive a nivel nacional, del cual claramente hay varios responsables y desde hace décadas, gracias al aporte permanente de todos los chivilcoyanos, seguiremos cumpliendo con todos los compromisos y respetando sus prioridades”.

Centro Universitario

En relación al CUCH, aseguró: “A pesar de la incertidumbre que se vive con el Fondo Educativo y otros aportes, seguirá manteniendo la oferta educativa, sin arancelamiento, como se ha inventado en algún medio, con un extraordinario esfuerzo de todos los vecinos.

Salud municipal

En torno al sistema de salud municipal, expresó que “seguirá creciendo, tanto en lo edilicio, ya que pronto tendremos finalizada la obra para el traslado al nosocomio de de un centro diálisis para nuestros vecinos; y con servicios, equipamiento y todo lo necesario en este difícil momento de la salud privada”.

Parque Industrial de Moquehuá

En este mismo sentido, sobre Producción y Empleo, sostuvo que “el Parque Industrial de Moquehuá seguirá creciendo. Queda solamente un terreno para la venta y la empresa BMR ya finalizó sus instalaciones”.

“Además hay dos nuevas obras que se están llevando a cabo para concretar la instalación de Novello Semillas y San Mauro” y agregó:

“Siempre agradecido de las hermanas Falabella que donaron las hectáreas para la creación de fuentes de trabajo”.

Coparticipación

Con respecto a la coparticipación que obligatoriamente tiene que enviar la Provincia, el Mandatario indicó: “Si bien este año no hemos tenido disminución, generado esto por la apertura del Hogar del Carmen, debemos seguir reclamando que se le reconozca a nuestro Distrito lo que merece”.

En relación a esto, agregó: “Deben reconocernos por ser un faro regional en el tema salud y provincial en temas como Neonatología y otros; además de que deben reconocernos la cantidad real de habitantes que tenemos en nuestro Partido”.

“Ello permitiría mejorar el sueldo de los trabajadores Municipales, hoy muy por debajo de lo necesario para vivir dignamente, por lo que agradezco, destaco y valoro que muchos de nuestros trabajadores se sacrifican y trabajan con esmero en beneficio de sus vecinos, no percibiendo en muchos casos lo que merecen”, exclamó.

Y añadió: “También ayudaría a esto una readecuación que es necesaria de las tasas municipales, que lleve a que quienes más tenemos paguemos más y quienes menos tienen no paguen o paguen menos. Este sistema de equidad tributaria que iniciamos en 2016 y que hoy debe ser reformado”.

Programas Municipales

Más tarde, el Intendente expuso: “En años anteriores hemos creado varios Programas que han sido un éxito en cuanto a cubrir necesidades de nuestros vecinos e instituciones, los cuales por supuesto continuarán en 2024”.

“Sería imposible hoy dejar sin efecto el Programa de Becas Estudiantiles, a través del cual miles de alumnos y sus familias, tienen una ayuda mensual del municipio para costear sus estudios”, ejemplificó.

Y continuó: “Lo mismo sucede con el programa de Becas de Capacitación Laboral, por el cual muchos de sus beneficiarios a través de las capacitaciones recibidas y los programas de maquinarias y herramientas, y de apoyo a unidades productivas, han logrado insertarse al mercado laboral, pudiendo mantener a sus familias sin ayuda estatal”.

En tanto que sobre el Programa que otorga el 0.6 % del presupuesto para todas las actividades formativas de niños y jóvenes, destacó que “quienes quieran practicar un deporte puedan hacerlo sin que sus familias tengan que preocuparse por lo económico y varias instituciones han mejorado sustancialmente sus instalaciones con este aporte”.

Emtupse

Sobre la empresa local, el Mandatario fue enfático al decir: “Es fundamental que los trabajadores de la empresa EMTUPSE y sus representantes gremiales entiendan que todos los chivilcoyanos aportamos 38 millones de pesos este mes de marzo para que la empresa continúe trabajando”.

“Es a través del diálogo y no de la amenaza que se puede llegar al mejor acuerdo para que ni los trabajadores ni los usuarios se perjudiquen. Tenemos la firme voluntad de continuar, esperemos lograrlo en condiciones posibles”, exclamó.

“Seguiremos realizando un gran esfuerzo y un trabajo austero que permita que los vecinos continúen utilizando los colectivos para movilizarse a las localidades de nuestro partido y dentro de nuestra ciudad, seguramente disminuirá alguna frecuencia o se estudiará algún cambio, pero el transporte continuará funcionando”.

Seguridad

Luego, al hablar de Seguridad, el Intendente señaló: “Quiero ser claro y contundente sobre esto, siempre y cada año he repetido que el delito cero no existe en ningún lugar; mucho menos en una comunidad donde tenemos jóvenes que han ingresado más de 50 veces a la dependencia policial y siguen estando en libertad, menores o mayores, y además donde los propios padres de los delincuentes peregrinan en búsqueda de soluciones que no llegan de la justicia”

“Dicho esto, quiero decir que diariamente se esclarecen hechos delictivos cometidos por jóvenes de nuestro distrito y por un gran número de delincuentes foráneos, generalmente del conurbano, traídos por chivilcoyanos que vivieron y viven del delito”, subrayó.

Sobre esto, puntualizó: “Prueba de ello es que en uno de los asaltos más resonantes, con persecución de los delincuentes del Conurbano hasta la ciudad de Suipacha, donde fueron alcanzados y detenidos, el entregador era el propio casero de las víctimas, que también fue detenido”.

Y agregó: “En el mismo sentido podríamos hablar de varios hechos similares, siempre con entregadores familiares o conocidos de las víctimas y además el intento de usurpación de esta semana en el predio de la Estación de Ferrocarril, en que los usurpadores eran de La Matanza y San Martín”

“Destaco el trabajo profesional de la Policía de la provincia de Buenos Aires, del Jefe de la Estación del Ferrocarril, de las Secretarías de Seguridad y Desarrollo Social, para evitar que hoy tengamos una villa en ese predio, lo que como ya hemos vivido en otros casos anteriores, porque es muy difícil de desalojar si continúa en el tiempo”, aseveró.

De este modo, subrayó: “En el combate a la inseguridad, este Intendente seguirá trabajando con todas las fuerzas, apoyando a las fuerzas de seguridad, sumando cámaras ya que hemos finalizado la instalación de fibra óptica, colaborando con las necesidades de las dependencias del distrito”.

“Garantizando además que todo lo que esté al alcance del municipio será utilizado para que nuestros vecinos vivan seguros, reiterando que el delito cero jamás será posible en tiempos cercanos”, amplió.

A continuación, dijo: “Este intento de usurpación mencionado nos obliga a reiterar el pedido realizado en varias oportunidades al gobierno nacional en nuestras gestiones anteriores, que nos entregue en comodato de uso los predios sin uso específico, para mantenerlos limpios y que los disfruten los vecinos, impidiendo su usurpación”

“Puntualmente este sector de la estación Sur nos había sido entregado en 2017 y luego se nos exigió la devolución, con el argumento de que sería usado para operaciones ferroviarias. Esa mezquindad política impidió que ese lote sea usado como parque con los vecinos y además propició el intento de usurpación”, contó.

Así también, apuntó: “También para mejorar la seguridad ciudadana es fundamental y necesario que todos los egresados de las escuelas de policía que se domicilien en Chivilcoy sean destinados a nuestro distrito, lo que no ocurre hace varios años

“En este tema y en el pedido de los terrenos del Gobierno Nacional, quiero solicitar al HCD su acompañamiento”.

Hacienda

Luego, el Jefe Comunal destacó que “no queda deuda registrada en el municipio correspondiente al 2023, a pesar de la inflación y los vaivenes económicos, por lo que felicito al secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo,.y a todas las Secretarías coordinadas por Marcela Sabella por el esfuerzo, la austeridad y la transparencia que lo hicieron posible”.

De esta forma, reiteró el agradecimiento y reconocimiento a los contribuyentes chivilcoyanos, “por el esfuerzo que realizan en un momento difícil, tal vez el más difícil de los nueve años de gestión” y se comprometió a seguir con las obras. para continuar mejorando la ciudad y las localidades.

Consenso

Seguidamente, fue el turno de la importancia de lograr el consenso:

“Es fundamental en este año y observando tanta violencia verbal, tanta virulencia entre los espacios políticos y los distintos gobiernos, que hagamos foco en las coincidencias en nuestro distrito, dejando de lado cualquier diferencia partidaria-electoral”.

“Debemos consensuar las prioridades de los chivilcoyanos, a los que poco les interesa la discusión ideológica o política y si les interesa y mucho que el estado mejore su actual situación”, enfatizó.

Y amplió: “Siempre el consenso y el diálogo es fundamental para lograr las mejores ordenanzas y las mejores decisiones que esperan nuestros queridos vecinos. Mucho más en un HCD atomizado en siete espacios, que hace necesario que prevalezca el consenso para aprobar cualquier ordenanza, resolución o declaración”.

Agradecimiento y compromiso para este año

Por último, manifestó: “Agradeciendo a mi extraordinario equipo de trabajo y a todos y cada uno de los chivilcoyanos, quiero renovar el compromiso asumido hace más de 8 años de trabajar y trabajar para que cada día los vecinos de Chivilcoy y de todas las localidades tengan mejor calidad de vida”.

“Tengan la plena seguridad que este tercer mandato nos seguirá encontrando en el camino del trabajo, del sacrificio, de la austeridad, de la transparencia, de la escucha y el respeto al vecino, para que sigamos sintiéndonos orgullosos de ser chivilcoyanos”, así cerró su alocución.