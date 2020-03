El Intendente de Ameghino Calixto Tellechea encabezó la apertura de sesiones ordinarias 2020 ante el cuerpo deliberativo local, con la presencia de los concejales, funcionarios del ejecutivo municipal, representantes de entidades intermedias y vecinos.

En su discurso, Tellechea repasó la situación actual del municipio en base a lo ejecutado en el Ejercicio 2019, y la planificación del 2020. En ese marco manifestó: "Dependemos mucho del éxito tanto del Sr. Fernandez como del Sr. Kicillof, así que les deseo lo mejor a las autoridades nacionales y provinciales. Nosotros intentaremos corregir errores y poner la mayor buena voluntad en lo que es positivo para Florentino Ameghino".

También hizo un llamamiento a la unidad, dejando de lado las diferencias; allí enfatizó en la necesidad de que a los gobiernos provincial y nacional les vaya bien porque el 70% del Presupuesto depende de la coparticipación y de ello la concreción de los proyectos y acciones en el partido.

En sus palabras el intendente expresó: "Hoy, después de 4 años de trabajo, puedo decir que me siento satisfecho, pero no conforme. La conformidad no puede ser nunca, para quienes trabajamos por la transformación social permanente, un lugar para quedarse"

Según publicó Distrito Interior, del mismo modo refirió que "el año 2020 que estamos comenzando estará colmado de adversidades en donde los ameghinenses no estamos ajenos. Nuestro rol como Gobierno Municipal implica la necesaria cercanía con el vecino que más nos necesita".

"Nuestra elección es dejar de mirar el espejo retrovisor, para empezar a mirar para adelante. Los vecinos no esperan de nosotros la disputa vacía. Esperan la inteligencia y la templanza necesaria para que resolvamos sus problemas. Les pido que estemos a la altura de las circunstancias", remarcó.