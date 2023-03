El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, del Frente de Todos, brindó su mensaje ante el Concejo Deliberante por videconferencia.

Al momento de darle la palabra, desde una computadora portátil el jefe comunal brindó un breve mensaje de 10 minutos. Al finalizar no hubo aplausos.

Los concejales convocados a la Apertura de sesiones ordinarias fueron notificados por la presidenta del Concejo deliberante Cecilia Pilar Sáenz que el mensaje iba a ser en modalidad virtual. No obstante los concejales estuvieron en sus bancas.

En la previa Sáenz, del espacio de La Cámpora, enfrentado a Zabaleta, remitió una nota al intendente quien fundamentó esta modalidad "en virtud de tratarse de una fecha especial por el inicio del ciclo lectivo y en vista de las invitaciones recibidas por parte del Presidente de la República Argentina y del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires".

"No obstante - agregó - considero que es mi responsabilidad dejar constancia de mi profundo disenso con la metodologia propuesta. Creo que no está a la altura de la institucionalidad que nos merecemos. No puedo comprender por qué se prefiere una sesión inaugural por Zoom cuando la pandemia terminó hace dos años".

Y añadió: "La coincidencia de la apertura de sesiones en nuestro Concejo Deliberante con el inicio del ciclo lectivo y con la apertura de sesiones legislativas nacionales y provinciales es algo que ocurre todos los años, y desde la fundación de nuestra ciudad jamás se recurrió a "plataformas de videoconferencias". Por otra parte, también parece ser algo inédito: los demás distritos de la provincia de Buenos Aires van a realizar de manera presencial la apertura de sesiones".