Juan Horacio "Juanchi" Zabaleta

Nació un 29 de abril de 1967 en Haedo. Comenzó su carrera política en la adolescencia, militando en el Partido Justicialista. Su jefe político fue el entonces senador bonaerense, Horacio Román, referente de la renovación cafierista de Morón.

Fue copiloto del Turismo Carretera junto a Luis "Patita" Minervino, con el cual obtuvieron los subcampeonatos de 1995 y 1996 ganando 13 carreras. Por su amplia experiencia en el automovilismo, colaboró para que el Gobierno de Cristina Kirchner se quede a través de la pantalla de la TV Pública con las transmisiones televisivas de "Automovilismo para Todos".

Fue funcionario de ANSES, en el Ministerio de Economía y en el Senado de la Nación, cercano a Amado Boudou. Además fue Concejal en Morón y en Hurlingham, donde fue electo Intendente en el año 2015 con el 37,68 de los votos y reelecto en el 2019.

Ocupó el cargo de Ministro de Desarrollo Social de la Nación, durante la presidencia de Alberto Fernández, entre agosto de 2021 y octubre de 2022.

En 2023, perdió la interna en las PASO de Unión por la Patria frente a Damián Selci, de La Cámpora.

En las elecciones legislativas bonaerenses de 2025, fue electo concejal por la lista de "Somos" quedando en un destacado segundo lugar, duplicando en votos al candidato a senador provincial de la sección.

Resumen | cargos:

• En Morón, fue electo a concejal por el PJ en las elecciones de 1997, donde su lista quedó segunda, y reelecto en 2001, donde le ganó a la Alianza

​• En 2003 fue candidato a intendente de Morón, quedando detrás de Sabbatella, quien fue reelegido.

• En el año 2004 fue Director de Relaciones Gremiales (ANSES)

• Se desempeñó como Coordinador de Gestión en la Administración Nacional de Seguridad Social desde el 2007.

• En el 2009 fue designado Subsecretario de Relaciones Institucionales en el Ministerio de Economía.

• A partir del 2011 fue elegido como Secretario Administrativo del Senado de la Nación cuando Amado Boudou era vicepresidente.

• En el 2013 accedió al Honorable Concejo Deliberante de Hurlingham, enfrentando a Luis Acuña, y decidió no cobrar su dieta.

• En el 2015 fue electo Jefe Comunal de Hurlingham con el 37,68 de los votos.

• En el 2017 apoyó la precandidatura a senador de Florencio Randazzo en las PASO. Allí obtuvo el cuarto lugar con el 5,96%. Para las Generales apoyó a Cristina Kirchner de Unidad Ciudadana.

• En el 2019 se presentó a una nueva elección en representación del Frente de Todos y obtuvo el 55,11% de los votos contra 32,70% del candidato de Juntos por el Cambio, Lucas Delfino.

• El 10 de agosto de 2021 juró como ministro de Desarrollo Social de la Nación en reemplazo de Daniel Arroyo.

• En octubre de 2022 es reemplazado en el ministerio por Victoria Tolosa Paz y vuelve a la intendencia.

• En las elecciones legislativas bonaerenses de 2025, fue electo concejal por la lista de "Somos".