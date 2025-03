-¿Cómo te llamás?

- Rubén.

- Grabaste cada detalle de lo que el Gobernador decía. ¿Lo bancás, sos peronista?

- Soy peronista, sí. Y banco esta ideología, esta forma de hacer política.

- ¿Qué opinás de Javier Milei?

- No me gusta. Me parece que lleva adelante una política nefasta. Sólo piensa en destruir, no construye nada. Lo votó la gente para que gobernara a 47 millones y gobierna para 20.

- ¿Pensás en un Axel Kicillof Presidente en el 2027?

- El que sea. El que decida el movimiento popular.

- ¿Te preocupa el destino de la Provincia si el Gobernador se va a Nación?

- Depende de quién venga. Si viene alguien que defienda esta política, no hay problema.

- ¿Sos un militante activo o solo un ciudadano interesado?

- Soy activo desde los 70.

- ¿Y siempre venís a los actos de apertura de la Legislatura?

- Sí. A los de apertura vine a casi todos.

- ¿Llegaste muy temprano este miércoles?

- Sí, para estar en las vallas, y tomar imágenes.

- ¿Viste todo el discurso?

- Todo, todo.