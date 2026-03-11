El intendente Julio Zamora llevó adelante la apertura de Sesiones Ordinarias del período 2026 en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre (HCD). Allí, realizó un balance sobre las políticas que sostiene el Municipio en diversas áreas y se refirió al proyecto de limitación de altura enviado al recinto legislativo:

"Lo que pedimos es que los concejales puedan darle tratamiento lo antes posible para darle seguridad jurídica a los vecinos y para que no se pongan en juego los puestos de trabajo de miles de personas". Y agregó: "Estamos desaprovechando la oportunidad de que el partido sea atractivo para la inversión, crecimiento y desarrollo urbano".

En su alocución, Zamora respondió a los cuestionamientos de ciertos sectores sobre la conformación de su equipo de Gobierno: "Se escuchan muchas críticas, que forman parte de una discusión estéril. Las personas que están en este espacio son idóneos, no ocupan un lugar por ocupar, como en otros lugares. Cada uno de los funcionarios dedica muchas horas de trabajo para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Desde Tigre tenemos que dar el ejemplo de que se puede hacer política de otra manera".

En cuanto al ítem de Obras y Servicios Públicos, el jefe comunal mencionó que la comuna tiene prevista la construcción de un puente en el camino Bancalari-Benavídez y una mano adicional para Camino de los Remeros, a fin de descongestionar la circulación de la Ruta 27; y el avance del Hospital de Alta Complejidad de Adultos. Sobre este último, dijo: "Es el horizonte más importante para mí como intendente, poder terminarlo es un desafío. Hay una economía que es compleja pero creo que la vamos a culminar. Cuando una comunidad se pone al frente de una preocupación lo puede lograr".

Continuando con el tópico de Salud, el intendente se refirió a la inauguración lograda por la gestión con el Hospital de Hemodinamia "Genaro Serantes" - ubicado detrás del HDI "Valentín Nores" - que pudo salvarle la vida a más de 170 vecinos y vecinas de Tigre con problemas cardiovasculares. Además, anunció que en dicho establecimiento se abrirán quirófanos de baja complejidad.

Por otra parte en lo que refiere a Promoción Social, comunicó que el Municipio sigue brindando asistencia a más de 200 comedores y merenderos y a más de 12 mil vecinos que reciben asistencia alimentaria. En lo que atañe a Educación, indicó que el Gobierno local mantiene más de 40 frentes de obras en distintas escuelas del territorio y que se trabaja en un proyecto para la construcción de la E.S.N° 35 en Rincón de Milberg. Cabe destacar que recientemente se presentó la ampliación de la E.S.N°49 de la Paloma; se finalizó la E.S.N° 47 de Benavídez y los nuevos edificios de la EP N.° 25, la EES N.° 14 y el CEA N.° 711/01 presentados a comienzo de este ciclo lectivo 2026.

En el área de Deportes, destacó la flamante Pista de Atletismo "Abel Acevedo", en el centro deportivo Sarmiento; el Polideportivo N°19 José “Bocha” Marrero y la renovación en la infraestructura de diversos establecimientos municipales. Asimismo, comunicó que se harán tres canchas de césped sintético en los polideportivos Ricardo Rojas, Almirante Brown y Benavídez; el techo telescópico de la pileta del centro San Martín y nuevos vestuarios en el predio Zabala.

Respecto a la apertura de Sesiones Ordinarias, el presidente del HCD, Miguel Escalante, sostuvo: "Un discurso lindo, viendo las nuevas obras que van a venir para Tigre y marcando una diferencia. Queremos un diálogo de respeto y ese es el camino en el que vamos, como es lo que se les dijo a los concejales. El tema de las alturas es algo que los vecinos, las cámaras de comercio y desarrolladores nos vienen pidiendo. Es un tiempo que nos tenemos que apurar y los ediles tienen que venir a trabajar para resolverlo en un consenso de todos".

En su discurso, el intendente mencionó programas que el Municipio de Tigre continuará llevando adelante durante el 2026 como: "Tigre Educa", "Tigre te Acompaña", "Emprendedoras Rodantes", "Mujeres Emprendedoras", "Orquestas Infanto Juveniles", entre otros. Por último, destacó la profundización en materia de seguridad con la incorporación de móviles, cámaras y las oficinas de CiberCOT.

Finalmente, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, comentó: "Vivimos una actividad extraordinaria, con un clima de respeto y armonía para los ediles y para el intendente Julio Zamora. Tigre es un Municipio que no se detiene, que está en marcha, donde la obra pública continúa avanzando. Tenemos proyectadas para este año muchas obras que le darán dignidad a los vecinos y vecinas de Tigre".