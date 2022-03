El intendente Juan José Mussi abrió las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Berazategui desplegando un filoso discurso. Durante casi una hora, el experimentado Jefe Comunal del Frente de Todos, enumeró obras y disparó contra la oposición.

Después de pedir un minuto de silencio por las víctimas del pueblo ucraniano, Mussi inició su alocución afirmando que “muchos dicen que todo está mal, los medios, la oposición, algunos vecinos…", a partir de ello, repasó distintos logros de gestión.

Fue así que Mussi destacó la ampliación del suministro de agua en el distrito, las inversiones en educación y ponderó los logros del Centro Odontológico o la Veterinaria Municipal. Pero lo más fuerte del discurso fueron sus definiciones políticas.

Mussi reconoció que muchos lo identificaban con la vieja política y no tuvo inconvenientes en asumirse como un Barón del Conurbano. En este contexto afirmó que "fuimos los Barones del Conurbano los que siempre nos pusimos las crisis al hombro”.

"En Berazategui le vamos a seguir diciendo no a los hipermercados. No a Farmacity. No a Remax, y seguiremos con el control de las inmobiliarias y el precio de los alquileres. Le decimos no a los asentamientos", dijo el Intendente en medio de aplausos.

Por último, según informó ElTermometroWeb, Mussi evitó hablar de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y solo mencionó a Juan Domingo Perón, afirmando que "en Berazategui seguimos creyendo que hay una sola clase de hombres, los que trabajan".