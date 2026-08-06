Juan José Mussi
Ordenar por:
Quién es Carlos "Turco" Balor, el dirigente que reemplazará a Mussi y gobernará Berazategui hasta 2027
"¿Por qué hay que nacer rico para tener salud o educación?": Mussi se quebró en un acto junto a Kicillof en Berazategui
Mussi bancó a Kicillof y se paró de manos: "No queremos internas, pero si hay que confrontar con Cristina, lo haremos"
Mussi asumió su sexto mandato en Berazategui: "Dijeron que estaba viejo; recuerden que el viento es viejo pero sopla"
Desde Berazategui, Mussi habló del triunfo de Milei en el balotaje: “Creo que van a venir momentos difíciles”
Elecciones Generales 2023: La Tercera elige intendentes y senadores y busca subir a Massa al balotaje
Elecciones 2023 Berazategui: “A Insaurralde que se lo coman las ratas”, dijo Mussi en el cierre de campaña
En Berazategui, el candidato de JxC propone que el municipio se haga cargo de la seguridad: "Para Mussi esto es Disney"
El intendente de Berazategui Juan José Mussi, de 82 años, atravesó un cuadro de laringitis aguda y neumonía
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
“En octubre mucho voto de Milei se va a repensar y volcar a nuestro espacio”, dijo candidato de Juntos en Berazategui
Página 1 de 7