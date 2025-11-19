“El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a través Aprevide informa que se ha decidido levantar la sanción impuesta a Racing Club, que le impedía jugar con público, debido al uso indebido de pirotecnia en el partido ante Flamengo por la Copa Libertadores”, se comunicó oficialmente.

Y se añadió desde Gobernación: “La decisión se tomó luego de la reunión celebrada hoy, en la que participaron el presidente de Racing, Diego Milito, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso y el titular de Aprevide”.

“Racing Club reconoció el uso indebido de pirotecnia en el partido ante Flamengo y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables. En este sentido, Aprevide valora la actitud del club y su compromiso con la seguridad y la prevención de la violencia en el deporte”, continúa el documento.

“Por lo tanto, Racing Club podrá jugar con público el próximo lunes ante River Plate, en el marco de la fecha correspondiente al torneo local”, agregaron.

