La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De) informó que identificó a hinchas del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata que provocaron disturbios minutos antes del inicio del segundo tiempo del partido contra Atlético Tucumán en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido como el Bosque. Según el comunicado de Aprevide, los involucrados son C. Facundo Paul, C. Román Raúl y V. Osmar Abraham, ubicados en el lateral de la tribuna Centenario, y aunque no hubo víctimas ni heridos, recibirán prohibición de concurrencia por el delito de incitación a la violencia en un evento deportivo.

El club explicó que el partido también se vio afectado por un corte de luz que interrumpió el encuentro por más de veinte minutos, y que, según las primeras pericias difundidas por Gimnasia a través de 0221, la falla fue provocada por un corto con explosión en una de las líneas de alimentación que conectan los tableros de control con las torres de iluminación. Aunque el servicio se restableció de manera provisoria, se detectaron fallas adicionales que serán investigadas a fondo mediante revisión del sistema eléctrico y análisis de las grabaciones de seguridad.

Gimnasia afirmó su compromiso de "garantizar la seguridad en las instalaciones y de esclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias, agradeciendo a los socios e hinchas por la paciencia durante la reanudación del partido", según detalló en su comunicado oficial.

El plan de acción incluye inspección completa del circuito de iluminación, verificación integral de tableros y torres, y análisis de los registros fílmicos para determinar la causa raíz de los incidentes, en línea con las medidas que Aprevide impulsa en toda la provincia de Buenos Aires para la prevención de la violencia en el deporte.

